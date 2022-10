Gli effetti delle sparate di Roger Waters sulla vendita del catalogo dei Pink Floyd

A furia di sparate, alla fine arriva il conto. E rischia di essere salatissimo. Roger Waters quel vizietto di dire la sua sugli scenari politici internazionali di mezzo mondo proprio non riesce a scrollarselo di dosso: ora però le sue posizioni controverse potrebbero avere delle conseguenze economiche anche sul brand dei Pink Floyd, di cui Waters è stato cofondatore nel 1965 assieme al cantante e chitarrista Syd Barrett, al batterista Nick Mason e al tastierista Richard Wright.

Crimini di guerra russi bollati come «bugie, bugie, bugie»

Il catalogo dello storico gruppo musicale inglese sarebbe quotato intorno ai 500 milioni di dollari e qualche mese fa il Financial Times aveva dato notizia di un gruppo interessato all’acquisto. Eppure nel frattempo non è stato trovato un accordo e le motivazioni sarebbero proprio legate alle uscite discutibili del bassista e cantante: anche in una recente intervista a Rolling Stone ha negato i crimini di guerra russi in Ucraina bollandoli come «bugie, bugie, bugie» ed è arrivato a fare un appello alla first lady Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, affinché convinca il marito a fare pace con Vladimir Putin. Quella però gli ha risposto piccata: «Dovresti chiederlo a qualcun altro». Ma Waters in passato ha parlato anche di Israele, della guerra in Siria, si è schierato con la Cina e contro Taiwan. Ha attaccato spesso il presidente americano Joe Biden e detto che gli Stati Uniti sono il «Paese più malvagio del mondo».

A livello commerciale il catalogo è uno dei più preziosi

Ma torniamo agli effetti sul portafogli di Waters. A livello commerciale, il catalogo di musica in studio dei Pink Floyd, per non parlare dei diritti di merchandising, è uno dei più preziosi della musica contemporanea, con album che sono dei pezzi di storia come The Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here, Animals, Meddle, The Piper at the Gates of Dawn. I Pink Floyd volevano monetizzare così come hanno fatto altre star tipo Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Stephen Stills che hanno deciso di vendere i diritti dei loro cataloghi per cifre che variano tra i 300 e i 500 milioni di dollari. Ora è difficile immaginare che i commenti di Waters non abbiano scoraggiato alcuni potenziali acquirenti. Per non parlare del valore del catalogo che rischia di precipitare. «Gli altri membri della band saranno furiosi con lui», dicono i ben informati. Del resto i rapporti personali tra i componenti del gruppo sono sempre stati burrascosi. Ma ora, se ci finiscono di mezzo i soldi, potrebbero ridursi ai minimi termini.