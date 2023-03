Roger Waters a Milano: la scaletta del concerto al Forum di Assago e le prossime tappe

Sono sette i concerti che Roger Waters, ex Pink Floyd terrà in Italia. Ieri la sua prima tappa a Milano al Forum d’Assago: 24 pezzi in scaletta, la dedica finale a Syd Barrett con Wish you were here e il brano Sheep, presentato sui megaschermi con un gioco di parole nel corso del quale un drone a forma di pecora ha volato sugli spettatori del concerto, sono stati alcuni dei momenti che hanno caratterizzato l’evento.

La scaletta del concerto di Roger Waters a Milano

Dopo anni di assenza, l’artista è tornato in Italia con quattro date solo a Milano. La scaletta dei suoi successi ha già strabiliato il pubblico ieri sera al Forum di Assago e, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe restare immutata per tutte le altre esibizioni, durante le quali Roger Waters porterà sul palco 24 brani:

Comfortably Numb The Happiest Days of Our Lives Another Brick in the Wall, Part 2 Another Brick in the Wall, Part 3 The Powers That Be The Bravery of Being Out of Range The Bar Have a Cigar Wish You Were Here Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-VII, V) Sheep In the Flesh Run Like Hell Déjà Vu Déjà Vu (Reprise) Is This the Life We Really Want? Money Us and Them Any Colour You Like Brain Damage Eclipse Two Suns in the Sunset The Bar (Reprise) Outside the wall

Le tappe del tour

Dopo le prime tappe a Milano, il cantante sarà in giro per l’Europa per poi tornare nel nostro paese, all’Unipol Arena di Bologna, con tre concerti. Di seguito tutte le date del tour: