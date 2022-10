Federer scivola a Wall Street: il suo marchio ha perso il 70 per cento in un anno

Investire in borsa comporta il rischio di perdere capitali, talvolta ingenti. Lo sa bene Roger Federer che, fresco di ritiro dal mondo del tennis giocato, è incappato in un clamoroso scivolone a Wall Street. Lui e altri quattro soci svizzeri, infatti, hanno lanciato da tempo il marchio di sneakers ON. Dal settembre dello scorso anno la società è quotata in borsa. Ma i tempi dell’entusiasmo del giorno del lancio sembrano lontani: ON venerdì scorso ha perso il 7 per cento. Un crollo che è soltanto l’ultimo di una lunga serie, perché come rivela Handelszeitung, un quotidiano svizzero, in un anno la quotazione della società ha perso il 70 per cento del proprio valore, passando da 55,87 dollari ai 17 attuali.

ON crolla a causa di Nike

Secondo gli analisti, il crollo di ON non ha nulla a che vedere con Federer. L’ormai ex tennista, infatti, resta uno degli sportivi più apprezzati di sempre anche dagli sponsor. Basti pensare a marchi come Rolex, Barilla e Mercedes, che si tengono stretti la star del tennis. Secondo le prime stime il tonfo del 7 per cento è un contraccolpo subito a causa del brusco stop subito dal titolo della Nike, colosso del settore sneakers e abbigliamento sportivo. Sempre venerdì, infatti, la multinazionale ha perso 13 punti percentuale. Ciò nonostante, ON e i soci di Federer devono capire come far rialzare un titolo che il 16 settembre del 2021 partì da una quotazione di 35,40 dollari, registrando un’immediata impennata del 48 per cento prima di inciampare ripetutamente.

Il boom iniziale ha fatto guadagnare 17 milioni a testa ai soci

Le sneakers ON hanno iniziato col botto a Wall Street e poi, a livello di vendite, hanno visto aumentare di due terzi l’impatto a livello globale. L’impatto positivo nel mondo della borsa ha fatto guadagnare alla società quasi 85 milioni di franchi. I cinque soci, Federer compreso, si sono così spartiti un bottino di circa 17 milioni a testa. Lo rivela sempre Handelszeitug, che parla di una cifra superiore a quella guadagnata «dal CEO di Roche, Severin Schvan, che è il manager più pagato d’Europa».