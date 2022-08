Roger E. Mosley morto in un incidente: era TC in Magnum PI

Roger E. Mosley è nato a Los Angeles, nel quartiere Watts il 18 dicembre 1938. Ha iniziato la sua fortunata carriera di attore nel 1972, esordendo per il grande schermo nel film I nuovi centurioni diretto da Richard Fleischer. In seguito è entrato a far parte del cast di The River Niger, Il gigante della strada (accanto ad Arnold Schwarzenegger) e The Greatest, in quest’ultimo caso nella parte del pugile Sonny Liston. La svolta della sua carriera, però, è arrivata negli anni ‘80.

Allora è stato scritturato per il piccolo schermo, in Magnum P.I. nel ruolo di Theodore “TC” Calvin. La serie lo ha impegnato dal 1980 al 1988, registrando 158 episodi. Nella serie tv, Theodore “TC” Calvin è il proprietario e unico dipendente di Island Hoppers, un servizio che gestisce il noleggio di elicotteri e furgoni turistici, legato in qualche modo ai casi di Magnum. La sua parte è stata talmente importante che la produzione gli ha permesso di dirigere un episodio nel 1984 e di scriverne un altro nel 1986.