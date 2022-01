Rodolfo Laganà, rubata e poi ritrovata la sedia a rotelle dell’attore romano

Un brusco risveglio e un’amara sorpresa, quella che vede protagonista l’attore Rodolfo Laganà. Il 64enne romano, che ha al suo attivo numerosi film e serie tv, oltre che spettacoli teatrali, ha scoperto di essere stato vittima di un furto particolare: quello della sua sedia a rotella. Un vicenda che lascia senza parole: il mezzo elettrico, lasciato nell’androne della sua abitazione a Trastevere, è stato rubato nella notte tra domenica e lunedì e solo oggi il furto è stato reso noto. Poche ore più tardi il mezzo è stato ritrovato, chiudendo una vicenda dal retrogusto amaro.

Rodolfo Laganà: il furto della sedia a rotelle e la malattia

Una storia grave, quella relativa al furto della sedia a rotelle di Rodolfo Laganà. L’attore ha reso pubblico già nel 2014 di essere ammalato di sclerosi multipla e senza il mezzo non può muoversi. Dopo averla lasciata nell’androne domenica sera, al rientro a casa, Laganà ha scoperto l’indomani mattina che la sedia a rotelle era sparita. Non un dispetto, ma un furto vero e proprio perché il mezzo ha un costo non indifferente. L’attore, insieme al figlio Filippo, è andato a sporgere denuncia ai carabinieri di Trastevere e ora si attendono sviluppi nelle indagini. Per Laganà si tratta non solo di un danno economico ma anche pratico, perché l’utilizzo del mezzo gli è indispensabile per uscire da casa.

Ritrovata la sedia a rotelle di Rodolfo Laganà

A poche ore dalla notizia, la sedia a rotelle di Rodolfo Laganà è stata ritrovata. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore: «La carrozzina rubata è stata ritrovata. Vorrei ringraziare tutti per i messaggi di solidarietà e le tantissime dimostrazioni d’affetto».

Rodolfo Laganà: la carriera

Nato il 7 marzo 1957 a Roma, Rodolfo Laganà è un attore italiano che vanta una lunga carriera tra cinema, tv e teatro. L’artista ha partecipato ai laboratori teatrali di Gigi Proietti e proprio da quelle prime esperienze è nato il gruppo comico La Zavorra, che ha dato il via alla sua carriera in tv. Ha collaborato con registi del calibro di Lina Wertmuller, Carlo Vanzina e Neri Parenti, stringendo una forte amicizia con Proietti. Ha partecipato anche alla serie tv I Cesaroni, prima della malattia arrivata nel 2015. L’ultima opera a cui ha partecipato risale al 2019, quando ha recitato in A mano disarmata di Claudio Bonivento.