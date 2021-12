Rocky spin-off su Ivan Drago: Dolph Lundgren apre alla possibilità

Nella storia del cinema c’è una saga che è diventata un cult tanto per il suo protagonista quanto per gli antagonisti. Si tratta di Rocky, che dal primo capitolo uscito nelle sale nel 1976 ad oggi, 45 anni dopo, continua a mantenere il proprio fascino sui fan del genere. E dopo sei film incentrati sul personaggio interpretato da Sylvester Stallone e due spin-off sul figlio di Apollo Creed, Adonis, potrebbe arrivarne ancora un altro. Sarebbe giunto il momento di un altro spin-off, stavolta su Ivan Drago, celebre pugile russo interpretato da Dolph Lundgren e antagonista di Rocky nel quarto capitolo della saga.

Rocky, Dolph Lundgren conferma il possibile spin-off su Ivan Drago

A confermare la possibilità di un nuovo film, il primo incentrato interamente sul personaggio di Ivan Drago, è stato lo stesso Dolph Lundgren, attore svedese che lo ha interpretato. «Attualmente ci sono delle discussioni nella MGM circa la realizzazione di un intero spin-off dedicato a Ivan Drago. Magari potrebbe effettivamente esserci qualcosa», ha dichiarato il gigante 64enne. Nonostante sia uno dei “cattivi” più duri della saga, le frasi associate al combattimento tra Rocky e Drago sono rimaste nella storia del cinema. Tra l’altro il personaggio è stato recentemente interpretato ancora una volta da Lundgren in Creed II, quando Adonis Creed ha affrontato Viktor Drago. I figli di Apollo e Ivan, quindi, hanno riaperto la porta sul celebre Rocky IV e durante la pellicola è stato più volte sottinteso che Ivan e Viktor non hanno in Russia una vita semplice. Questo potrebbe essere il punto di partenza dello spin-off.

Rocky IV: chi era Ivan Drago

Nel quarto capitolo della saga di Rocky, è Ivan Drago il nemico numero uno dello Stallone Italiano. La faida tra i due nasce da un match tra il russo e Apollo Creed, pluricampione statunitense e amico di Rocky. L’incontro finisce in tragedia, con la morte di Apollo e l’inizio dell’antagonismo tra i due protagonisti del film. Celebre quanto accaduto sul set, quando Lundgren colpì sul serio Stallone, mandandolo non solo al tappeto ma anche in ospedale.