Rocky, all’asta il quaderno di Stallone: 437mila dollari per la sceneggiatura originale

La sua stima iniziale era di 50mila dollari e al termine dell’asta è stato venduto per 437mila 500. Parliamo del quaderno di Rocky di Sylvester Stallone, il taccuino contenente la sceneggiatura originale scritta a mano dall’attore. A venderla è stata la Julien’s Auctions di Los Angeles, a un valore 8 volte superiore al prezzo di partenza.

Rocky: il quaderno di Sylvester Stallone

Una cifra enorme per un taccuino, che però è tutt’altro che un semplice quaderno. All’interno del manoscritto ci sono i primi dettagli pensati dallo stesso Stallone, con dialoghi e concetti realizzati e non. Un vero cimelio per gli appassionati di Rocky, un film che ha aperto una vera saga e lanciato definitivamente la carriera dell’attore. Sette i film girati fin qui e si parla di spin-off ancora da preparare.

Sylvester Stallone: all’asta 500 cimeli della collezione

L’evento della Julien’s Auctions non riguardava soltanto il film Rocky. Al centro dell’asta c’era il catalogo Property from the life and the career of Sylvester Stallone. In pratica si parla di quasi 500 oggetti personali collezionati durante una vita intera, soprattutto costumi e oggetti tratti dai suoi film principali. Non solo Rocky, ma anche Rambo, Cliffhanger, Demolition Man. E anche gioielli, mobili e premi vinti. Basti pensare che proprio da Rambo sono usciti due pezzi forti dell’asta. Il coltello Hero, personalizzato con il numero 1 e utilizzato da Stallone per il suo personaggio, è stato venduto a 128mila dollari e partiva da “soli” 10mila. Un poncho di tela indossato dal John Rambo del film originale ha toccato quota 76mila 800. Rocky, però, resta il più amato. I calzoncini del pugile decorati con la bandiera americana e indossati in Rocky III hanno raggiunto la cifra di 200mila dollari. Anche questi partivano da 10mila. Una fotografia ingrandita di Rocky decorata a mano e autografata da Stallone, è stata venduta a 112mila 500 dollari.