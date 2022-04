Rocco Siffredi: vero nome, moglie, figli, vita privata e film con Arisa

Chi è Rocco Siffredi? Il famoso attore e regista di film a luci rosse è famoso in tutto il mondo. Ecco dunque alcuni dettagli sulla sua vita privata e sul film con Arisa sul quale si vocifera da qualche tempo.

Chi è Rocco Siffredi: età e vero nome

Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Antonio Tano, è nato a Ortona (Chieti) il 4 maggio 1964. Dunque allo stato attuale ha 57 anni ed è del segno zodiacale del Toro . La sua altezza dichiarata è di 1,85 metri. Il regista a luci rosse ha scelto i l suo nome d’arte in onore a Roch Siffredi , il protagonista del film gangster Borsalino, interpretato da Alain Delon.

La moglie Rosa Caracciolo e i figli

Nel 1993 Rocco ha sposato l’ex collega ungherese Rozsa Tassi. Sua moglie è conosciuta con lo pseudonimo di Rosa Caracciolo. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Lorenzo Tano (nato nel 1996) e Leonardo Tano (nato nel 1999). Il secondo è diventato una promessa ungherese del salto in alto. Ungherese, perché la famiglia vive stabilmente da oltre quindici anni a Budapest.

Fu proprio per amore della moglie che il regista annunciò il ritiro dal porno a più riprese. Prima nel 2004 e poi nel 2015. E di questo ha parlato pubblicamente: “Ho parlato con mia moglie e ha detto che è solo un problema mio, non appartiene a lei e ai ragazzi. E lei mi disse: ‘Hai deciso di fermarti, noi non te l’abbiamo mai chiesto. Quindi se vuoi tornare, puoi farlo‘”.

Il film con Arisa

È circolata sui social una foto di Arisa insieme a Rocco Siffredi. È stata la stessa cantante abruzzese a pubblicare lo scatto sul suo profilo Instagram nella serata di venerdì 22 aprile. Questo ritrae lei e il regista di film a luci rosse mentre si divertono a fare le smorfie.

Il post però potrebbe significare qualcos’altro, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate dai due nei mesi scorsi. Tutto è iniziato infatti quando Arisa era ancora impegnata nell’esperienza di Ballando con le Stelle e in un’intervista aveva aperto alla possibilità di dare una svolta erotica alla sua carriera. Parole che erano state subito accolte dal divo dell’hard con entusiasmo: “Arisa è sexy a livelli surreali, darei tutto per fare un film porno con lei. Se vuole sono qui”, aveva detto.

Interrogata ancora sul tema da Serena Bortone in una puntata di Oggi è un altro giorno, Arisa aveva sottolineato: “Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei. Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema. Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro”