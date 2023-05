Rocco Siffredi contro Fedez: «Sinistroide arricchito»

Rocco Siffredi si scaglia contro Fedez dandogli del «sinistroide arricchito». Il pornoattore aveva rifiutato la partecipazione al podcast del rapper, Muschio Selvaggio, perché avrebbe dovuto andare gratuitamente e a proprie spese.

Rocco Siffredi contro Fedez

Pare proprio, secondo le parole di Siffredi, che la motivazione principale per cui sia saltato l’appuntamento con il cantante sia il (mancato) compenso. Tramite un’intervista a MowMag, ha infatti confermato così la sua non partecipazione: «Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo». E ancora: «Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100 mila euro al mese… ma gratis. Lo so perché una era la villa di un mio amico. E gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel?».

Rincarando la dose, nell’intervista ha inoltre aggiunto: «Non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex? Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito». Dopo queste parole, si intuisce come Siffredi non abbia per nulla apprezzato il comportamento del rapper e le dichiarazioni fatte da quest’ultimo contro di lui.

Le parole di Fedez contro Rocco Siffredi

«Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo». Queste le parole di Fedez in merito a Rocco Siffredi. Il rapper negli ultimi giorni ha fatto una serie di dichiarazioni in merito ai vari ospiti e personalità che avrebbe voluto invitare a partecipare al proprio podcast ma che alla fine non hanno mai accettato. Sembra proprio che a dirgli no siano stati Maria De Filippi, Valentino Rossi, Vasco Rossi e Zlatan Ibrahimovic. Ha inoltre dichiarato di star provando a coinvolgere anche artisti del calibro di Harry Styles e, probabilmente, Elon Musk – confessando però che invitare personalità di spicco del panorama americano risulta spesso molto difficile.