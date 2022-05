Chi è Rocco Morabito, boss della ‘Ndrangheta estradato dal Brasile

La prima sezione della Corte Suprema Federale del Brasile ha confermato l’autorizzazione all’estradizione in Italia del narcotrafficante della ‘Ndrangheta Rocco Morabito, considerato uno dei criminali più ricercati al mondo. Era stato arrestato nel maggio del 2021 a João Pessoa, capitale dello Stato nordorientale del Paraíba, e poi trasferito nel penitenziario Federale di Brasilia, dove è da allora detenuto.

Rocco Morabito, condannato a 30 anni

Prima del suo arresto in Brasile nel 2021, Morabito era inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità: la polizia era sulle sue tracce del 2019, quando era riuscito a evadere insieme ad altri tre detenuti dalla terrazza del carcere “Central” di Montevideo, in Uruguay. Arrestato per la prima volta nel 2017 a Punta del Este, sempre in Uruguay, Morabito aveva vissuto in latitanza per 23 anni, dopo essere stato condannato a 30 anni per narcotraffico e associazione mafiosa.

Rocco Morabito, dalla Calabria e Milano

Nato nel 1966 ad Africo, provincia di Reggio Calabria, all’inizio degli Anni Novanta Morabito si era trasferito a Milano, da dove gestiva il traffico di cocaina per i cartelli del Sud America, dove faceva frequenti viaggi, muovendosi di continuo, soprattutto in Brasile, nella zona di Fortaleza. Incastrato da agenti sotto copertura nel 1994, il broker della cocaina era però riuscito a fuggire e, spacciandosi per Francisco Antonio Capeletto Souza, brasiliano di Rio de Janeiro, aveva vissuto a lungo in Uruguay.

Rocco Morabito, il primo arresto nel 2017

Nel 2017 la polizia uruguaiana lo aveva arrestato a Punta del Este, località balneare dove viveva in una lussuosa residenza insieme alla compagna Paula Maria e alla figlia di 13 anni che, compiendo un errore di superficialità, aveva iscritto alla scuola con il suo vero nome. A indirizzare la polizia verso Morabito anche l’agente immobiliare che gli aveva venduto la tenuta da 600 ettari: all’interno della residenza furono trovati 13 telefoni cellulari, 12 carte di credito, 150 mila dollari fra contanti e assegni, due auto e 150 fototessere, utili per eventuali nuovo documenti.

Due anni dopo l’evasione dal carcere di Montevideo, seguita da un altro periodo di latitanza, molto più breve del precedente.

Rocco Morabito, cugino del boss Giuseppe

Rocco Morabito è cugino del boss Giuseppe Morabito, detto “‘u tiradrittu’”: il suo soprannome è invece “u Tamunga”, ereditato dal vecchio fuoristrada militare tedesco Dkw Munga, al volante del quale girava da ragazzo per le strade di Africo.