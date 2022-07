È arrivato in Italia il boss Rocco Morabito, estradato dal Brasile

Il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga nel mondo, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Roma-Ciampino, estradato dal Brasile, dove era stato arrestato il 25 maggio 2021 a João Pessoa, mentre si trovava insieme all’altro latitante di ‘ndrangheta Vincenzo Pasquino. Morabito deve scontare una serie di condanne definitive per un totale di 30 anni di reclusione.

Prima del suo arresto in Brasile nel 2021, Morabito figurava nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità: la polizia era sulle sue tracce dal 2019, quando era riuscito a evadere insieme ad altri tre detenuti dalla terrazza del carcere “Central” di Montevideo, in Uruguay. Arrestato per la prima volta nel 2017 a Punta del Este, sempre in Uruguay, Morabito aveva vissuto in latitanza per 23 anni, dopo la condanna a 30 anni per narcotraffico e associazione mafiosa.

Morabito, da Milano al Sud America

Nato nel 1966 ad Africo, provincia di Reggio Calabria, all’inizio degli Anni Novanta Morabito si era trasferito a Milano, da dove gestiva il traffico di cocaina per i cartelli del Sud America, dove faceva frequenti viaggi, muovendosi di continuo, soprattutto in Brasile, nella zona di Fortaleza. Incastrato da agenti sotto copertura nel 1994, il broker della cocaina era però riuscito a fuggire e, spacciandosi per Francisco Antonio Capeletto Souza, brasiliano di Rio de Janeiro, aveva vissuto a lungo in Uruguay.

Morabito, gli arresti e l’evasione

Nel 2017 la polizia uruguaiana lo aveva arrestato a Punta del Este, località balneare dove viveva in una lussuosa residenza insieme alla compagna Paula Maria e alla figlia di 13 anni che, compiendo un errore di superficialità, aveva iscritto alla scuola con il suo vero nome: all’interno della villa furono trovati 13 telefoni cellulari, 12 carte di credito, 150 mila dollari fra contanti e assegni, due auto e 150 fototessere, utili per eventuali nuovo documenti. Due anni dopo l’evasione dal carcere di Montevideo, seguita da un altro periodo di latitanza, molto più breve del precedente. Arrestato nel maggio del 2021 a João Pessoa, capitale dello Stato nordorientale brasiliano del Paraíba, Morabito era stato trasferito nel penitenziario Federale di Brasilia, dove è rimasto in detenzione fino a ieri.