Rocco Hunt tagliato al Concerto del Primo Maggio: la sua reazione

Tra gli artisti più attesi al Concerto del Primo Maggio c’era anche Rocco Hunt, che è stato protagonista di una vicenda spiacevole. La sua esibizione, l’ultima in scaletta, è stata tagliata. Il cantante ha deciso di commentare l’accaduto in una storia su Instagram.

Rocco Hunt tagliato al Concerto del Primo Maggio

L’esibizione, che secondo la scaletta ufficiale avrebbe dovuto essere l’ultima in ordine di uscita, a causa dei ritardi accumulati nel corso delle circa otto ore di concerto ha subito un taglio televisivo. Il cantante avrebbe dovuto cantare diversi brani, Non litighiamo più, La vita senz’ e te, Ti volevo dedicare e Nu jorno buono, per un totale di dieci minuti. Da scaletta la sua uscita era prevista dopo la mezzanotte ma, proprio a metà della sua performance, la diretta su Rai 3 è sfumata. Alla fine dell’evento, con una storia sul suo profilo Instagram, Rocco Hunt ha deciso di commentare l’accaduto.

«Mi dispiace che sia accaduto proprio il Primo Maggio»

Sul suo profilo sono apparsi alcuni video delle esibizioni fatte da sotto palco e poi un video fatto in van per spiegare il suo punto di vista: «Grazie a tutti per il calore, grazie per avermi seguito, anche se mi spiace mi abbiano tagliato. Ovviamente sono stati dei problemi non dovuti da noi, ma da tutto il Primo Maggio. E mi dispiace che questo sia accaduto proprio il Primo Maggio, una giornata in cui si parla di diritti del lavoro. Ci hanno dato la convocazione tre ore prima per suonare sei minuti precisi, senza sapere che poi ci avrebbero tagliato l’esibizione in diretta per l’ultima canzone a discapito dei lavoratori che erano con me e anche a discapito mio. Noi comunque non ci siamo fermati e abbiamo continuato a suonare in piazza altri cinque/sei brani».