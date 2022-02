Rocco Hunt Chi è: il duetto con Ana Mena a Sanremo, la moglie Ada, il figlio, i grandi successi

Rocco Hunt è un noto rapper salernitano di 27 anni. È noto per aver vinto Sanremo Giovani nel 2014 con il brano di successo “Nu juorno buono”. Padre di un bimbo e impegnato con la compagna Giada, il cantautore torna sul palco dell’Ariston per duettare con Ana Mena un medley. Ecco chi è Rocco Hunt.

Chi è Rocco Hunt, biografia e carriera

Rocco Hunt, all’anagrafe Rocco Pagliarulo, è nato a Salerno il 21 novembre del 1994. Conseguito il diploma da ragioniere, ha lavorato alla pescheria dello zio prima di dedicarsi totalmente alla musica. I primi passi in tale ambito li aveva mossi già dagli 11 anni, e nel 2010 aveva pubblicato il primo EP dal titolo A’ music è speranz in collaborazione con Clementino. Nel 2013 però comincia davvero a farsi conoscere. Rilascia l’album Poeta urbano, per poi partecipare al Festival di Sanremo, vincendolo con il brano di strepitoso successo Nu juornu buono.

Successivamente ha pubblicato altri album: ‘A verità – 2014, SignorHunt – 2015, Libertà – 2019 e Rivoluzione – 2021. Ma ha anche collaborato con alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano: da Neffa a J-Ax, da Achille Lauro a Gigi D’Alessio. In particolare ha stretto un sodalizio fortunato con la cantante spagnola Ana Mena. Con lei ha pubblicato le canzoni A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso e nel 2022 torna sul palco dell’Ariston per cantare in duetto un medley, in occasione della serata dedicata alle cover.

La vita privata di Rocco Hunt: la moglie e il figlie

Rocco Hunt è impegnato con una ragazza di nome Giada, che è anche la madre di suo figlio. Giovanni è nato nel 2017, quando il cantante aveva 22 anni. Una curiosità che riguarda questo lieto evento è che Rocco è diventato padre proprio nel giorno della festa del papà.

Per un periodo inoltre il rapper aveva dichiarato di voler interrompere la sua carriera musicale. Nel 2019, in particolare, non si sentiva in grado di far fronte alle forti pressioni alla quale era sottoposto. Nonostante ciò nello stesso anno è uscito il suo quarto album (Libertà).