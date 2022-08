Rocco Casalino e la non candidatura: «Troppi pregiudizi, sconto ancora il GF»

Rocco Casalino ha confermato la sua mancata candidatura alle Parlamentarie del Movimento Cinque Stelle e, di conseguenza, alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Una decisione presa a ridosso della scadenza per la presentazione del proprio nome dettata dal fatto che «la mia figura continua ad essere ancora, dopo tanti anni, così divisiva».

Rocco Casalino sulla sua mancata candidatura

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex portavoce di Giuseppe Conte si è infatti detto consapevole che la sua presenza in lista avrebbe scatenato polemiche, nonostante lui avrebbe voluto impegnarsi in questo nuovo percorso del leader pentastellato. Dopo aver confessato di essere stato combattuto fino alla fine e di non «aver dormito per quattro notti», ha riconosciuto di avere molti nemici all’interno del Movimento a causa dei quali «gli ultimi due anni sono stati durissimi dal punto di vista professionale». A dimostrarlo il mancato rinnovo per la comunicazione del gruppo M5S alla Camera a causa di «una visione del tutto miope da parte dell’ex capogruppo Davide Crippa».

A chi gli ha chiesto di confermare o smentire le voci che parlano di una presa di distanza a Conte, Casalino ha ribadito che l’ex premier si è comportato come un fratello per lui e fino all’ultimo gli ha lascito carta bianca e libera scelta. «Io, purtroppo, ho sempre un senso di colpa che le mie azioni possano danneggiare la sua immagine», ha spiegato, e quindi ha optato per un passo indietro. Consapevole che sul suo conto pesa ancora la partecipazione al Grande Fratello, la stessa che nel 2013 lo costrinse a non candidarsi alle regionali in Lombardia e che ancora oggi, dopo 22 anni, continua a costituire un pregiudizio nei suoi confronti.

Rocco Casalino annuncia che si candiderà nel 2027

Di una cosa Casalino è certo: ora c’è una campagna elettorale a cui dedicarsi giorno e notte ma tra cinque anni, o comunque allo scadere della prossima legislatura, alla candidatura non rinuncerà più. «Mi auguro che dopo 15 anni di militanza e lealtà al mio partito e a distanza di 30 anni dal GF, nessuno possa più recriminarmi nulla», ha concluso.