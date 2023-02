Rocco Casalino: cosa fa ora, compagno, Grande Fratello e l’esperienza in politica

Politico e giornalista italiano, già portavoce e capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei governi Conte I e II, Rocco Casalino vanta una carriera televisiva e nella vita pubblica. Concorrente della prima edizione del Grande Fratello, nel 2011 ha iniziato la militanza nella forza politica di Beppe Grillo fino ad ottenere incarichi sempre più importanti nell’ambito della comunicazione. Vediamo chi è, cosa fa ora e cosa si sa della sua vita privata.

Rocco Casalino al Grande Fratello

Rocco Casalino ha avuto la fortuna o sfortuna, dipende dai punti di vista, di partecipare alla prima edizione del reality show più famoso di Canale 5. Un ruolo, quello di concorrente del programma, che gli è rimasto cucito addosso nonostante nella sua vita abbia intrapreso una strada diversa fino a ricoprire la posizione di portavoce dell’ex premier dimostrando le sue capacità comunicative. Eppure Casalino deve tanto al reality che gli ha permesso di arrivare in tv dalla porta principale. Dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà, infatti, ha partecipato a diversi talk show televisivi in qualità di ospite e di opinionista, diventando un volto affermato nel mondo dello spettacolo.

La svolta con il Movimento 5 Stelle

Nato il 1 luglio del 1972 a Frankenthal, in Germania, dopo un’infanzia complessa è tornato in provincia di Lecce dove si è diplomato all’Istituto tecnico commerciale. Dopo la maturità si è trasferito a Bologna dove ha frequentato la facoltà di Ingegneria elettronica con specializzazione in Ingegneria gestionale. Dopo il Grande Fratello, ha maturato la sua esperienza di conduttore in un programma su Telelombardia, è diventato giornalista professionista ed è passato a Telenorba come inviato di un programma condotto da Lamberto Sposini.

Il cambio di rotta è avvenuto nel 2011 con l’entrata nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Ne è poi diventato responsabile e successivamente ha occupato occupare la posizione di portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in tutti e due i governi da lui presieduti.

Cosa fa oggi Rocco Casalino

Attualmente l’ex portavoce continua ad essere all’interno del Movimento ma lontano dai riflettori. Ha scritto un libro autobiografico, Il Portavoce – La mia storia dove racconta della sua infanzia difficile come figlio di emigrati in Germania, il ritorno in provincia di Lecce, i suoi studi, l’arrivo al Grande Fratello e la sua esperienza politica. La società di produzione cinematografica di Umberto Massa ha comprato i diritti del suo libro con l’intenzione di trasformarlo in un film.

La sua vita privata è stata molte volte chiacchierata a causa della sua presunta omosessualità, voci che lo stesso Casalino ha spento dichiarando di essere bisex. Il giorno del giuramento al Quirinale del Governo Conte, Casalino presenziò alla cerimonia con il fidanzato cubano. Storia che secondo qualche indiscrezioni sarebbe arrivata al capolinea.