Rocco Angelicchio morto a 51 anni: malore fatale in azienda

È morto a 51 anni Rocco Angelicchio, che insieme al fratello Emilio era titolare dell’azienda Angelicchio srl. L’uomo è deceduto ieri, lunedì 22 maggio 2023, dopo aver accusato un malore.

Rocco Angelicchio morto per un malore in azienda

Secondo quando ricostruito, intorno alle 15 l’uomo, che si trovava nell’ufficio della sua azienda che si occupa di piscine e arredi per esterni, si è sentito improvvisamente male. Residente a Curno, in provincia di Bergamo, è stato subito soccorso dalle persone presenti che hanno lanciato l’allarme al 118. Giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno effettuato ripetuti tentativi di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e il cuore di Rocco ha smesso di battere.

Domani i funerali

Insieme al fratello, l’uomo era molto conosciuto in zona perchè la Angelicchio Srl era stata fondata nel 1972 dal padre dei due, Michele. La salma della vittima è stata già restituita alla famiglia che mercoledì pomeriggio, a Cologno Monzese, darà l’ultimo saluto al proprio caro partendo dall’abitazione di Ponte San Pietro. Rocco lascia la compagna Samanta, i figli Matteo, Michele, Francesca e Aurora e i fratelli Giusy, Emilio e Amalia.