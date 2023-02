Roby Facchinetti vittima di una rapina nella sua villa a Bergamo

Roby Facchinetti ha raccontato quanto accaduto, domenica sera, in un breve post Facebook: «Non posso rivelare altro, sono in corso le indagini». Il post viene commentato dai fan con commenti positivi e incoraggianti.

La rapina a Roby Facchinetti e le parole del cantante

Episodio sconvolgente per Roby Facchinetti, ha subito una rapina nella villa di Bergamo dove vive con la famiglia. La rapina è stata fatta domenica sera, tre persone armate sono entrate nella villa e hanno minacciato i presenti. Presi oggetti di valore e gioielli si sono dati alla fuga. Sulla faccenda sta indagando la squadra mobile, i cui operatori hanno effettuato la prima analisi nella villa e hanno ascoltato le testimonianze di Facchinetti e dei familiari.

L’artista ha spiegato l’episodio in un breve post sul suo profilo Facebook: «Cari amici, sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene». Inoltre ha terminato: «Non posso rivelare altro, sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio».

Il sostegno dei fan sui social

Sotto il post del frontman dei Pooh Roby Facchinetti i fan incoraggiano lui e la sua famiglia: «Forza Roby , mi dispiace, avete subito un atto di violenza che non trova giustificazioni. Vi siamo vicini e vi auguriamo di superare la paura e ritrovare la serenità perduta». Una fan ha scritto: «Caro Roby sono sconvolta e mi dispiace immensamente per tutto lo spavento, il dolore e la rabbia che avete potuto provare e mi fa piacere di sapere che state tutti bene. Maledetti delinquenti, spero che li prendano presto e li mettano in galera, l’unico posto dove meritano di stare!!!! Vi sono tanto vicina con tutto il mio cuore».

Un fan poi evidenzia una triste verità: «Purtroppo il mondo a volte è cattivo e non tutti sono brave persone. Dimentica questo brutto momento l’importante è che stiate tutti bene».