Storia e ascesa di Mr Zeng, il re cinese delle batterie elettriche per auto

Lo chiamano il “re cinese delle batterie” e a ragione. L’azienda che ha fondato, la Contemporary Amperex Technology, meglio conosciuta come CATL, ha conquistato, in appena 12 anni, più di un terzo del mercato globale delle batterie per veicoli elettrici. Se oggi la Cina domina l’intera filiera degli Electric Vehicle (EV), gran parte del merito va anche al 55enne Zeng Yuqun, meglio noto come Robin Zeng. Il signor Zeng, esperto di chimica, con all’attivo un dottorato di ricerca in fisica presso l’Accademia Cinese delle Scienze, vanta un patrimonio stimato di 33,1 miliardi di dollari. Forbes lo indica al terzo posto nella classifica degli uomini più ricchi della Cina, al 38esimo nella lista dei paperoni del mondo. L’ascesa fulminea del capo di CATL ha seguito fedelmente la roboante crescita della sua creatura, ora leader assoluta nel campo delle batterie agli ioni di litio per EV e dei sistemi di accumulo di energia, nonché dei sistemi di gestione della batteria (BMS). Il primo punto di svolta è arrivato nel 2017, quando l’azienda è diventata la più grande fornitrice di batterie per veicoli elettrici al mondo, bruciando sul tempo colossi del calibro di Panasonic, LG e Samsung. Mentre CATL stava crescendo, Zeng ha deciso di avviare la costruzione di un avveniristico quartier generale nella città di Ningde, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Ningde non è stata scelta a caso, essendo la città natale di Robin Zeng, talmente legato al luogo di nascita da aver scelto per la sua azienda un nome, CATL appunto, che in cinese significa letteralmente “Era di Ningde”.

La storia e l’ascesa di CATL

Il secondo punto di svolta nella vita di Robin Zeng è arrivato nel 2018, con la quotazione di CATL alla Borsa di Shenzhen. Poco dopo, infatti, il fondatore dell’azienda è diventato miliardario, insieme con svariati azionisti. Nel 2021 le azioni della CATL sono cresciute fino al 150 per cento grazie all’aumento della domanda di veicoli elettrici. E così oltre al signor Zeng, anche i co-vicepresidenti Huang Shilin e Li Ping, i dirigenti Zhao Fenggang, Wu Kai, Wu Yingming e Chen Yuantai, e gli investitori Pei Zhenhua e Chen Qiongxiang si sono trasformati in paperoni. Per capire meglio la particolarità di questo traguardo, basti pensare che due anni fa CATL ha sfornato più miliardari di Google e Facebook, nove contro otto. Calcolatrice alla mano, la quantità di ricchezza prodotta sommando i patrimoni dei nove tocca la cifra di 72 miliardi di dollari. La società impiega attualmente nel suo quartier generale circa 15 mila lavoratori, molti dei quali alloggiano in un apposito campus. Non solo: nei dintorni del quartier generale sono stati realizzati negozi e un asilo per semplificare la vita quotidiana dei dipendenti. Ma come ha fatto CATL ad arrivare a questi risultati? Contemporary Amperex Technology è nata come spin-off di Amperex Technology Limited (ATL), società fondata sempre da Robin Zeng nel 1999. In un primo momento ATL produceva batterie ai polimeri di litio basate su una tecnologia concessa in licenza, salvo poi sviluppare progetti di batterie più affidabili. Nel 2005 è stata acquisita dalla società giapponese TDK, con Zeng rimasto come manager. Nel 2011, il futuro “re delle batterie” e l’allora vicepresidente della società, Huang Shilin, hanno scorporato le attività relative alle batterie per veicoli elettrici di ATL, facendole confluire in una nuova realtà. Ha preso così vita CATL.

Il segreto di Robin Zeng tra sussidi statali e investimenti

Zeng da un lato ha fatto crescere CATL sganciando l’azienda dal monopolio della tecnologia occidentale, dall’altro sfruttando la supremazia della Cina nel controllo delle Terre Rare, elementi fondamentali nella costruzione delle batterie. La ciliegina sulla torta è arrivata con i sussidi statali nell’ambito del piano Made in China 2025, piano del Partito Comunista per promuovere i settori strategici nazionali ad alta tecnologia, compresi i veicoli elettrici. Incrociando questi tre elementi, si spiega come un gruppo sconosciuto sia riuscito a a rifornire di batterie elettriche quasi tutte le principali case automobilistiche del Pianeta, incluse Tesla, BMW e Volkswagen. Nel periodo compreso tra il 2009 e il 2021, secondo una stima della China Merchants Bank International, le autorità cinesi avrebbero distribuito agli acquirenti di automobili sussidi pari a 14,8 miliardi di dollari. Ulteriori agevolazioni fiscali sono state garantite a chi ha scelto di puntare sugli EV, ma solo, ha sottolineato Wired, per quei veicoli che includessero batterie realizzate con celle cinesi. È così che la domanda di batterie made in China – tanto per i produttori cinesi di EV quanto per gli stranieri – è confluita verso CATL. Il signor Zeng ha quindi incamerato fondi e, sfruttando il paracadute dei sussidi, ha investito in ricerca e sviluppo. A cavallo tra il 2015 e il 2017, l’azienda ha raccolto più di 2 miliardi di dollari di finanziamento azionario, salvo poi, come detto, diventare pubblica nel 2018. In quello stesso anno, stando alla società di ricerca e consulenza Adamas Intelligence, CATL ha fornito il 13 per cento del volume di batterie di tutti i nuovi veicoli passeggeri elettrici venduti al mondo. Nel 2020, la società controllava una quota di mercato pari al 22 per cento, dopo avere quadruplicato il totale delle batterie installate nelle nuove auto elettriche. Oggi la percentuale ha raggiunto il 33 per cento ed è lecito supporre che possa crescere ancora.

L’espansione all’estero: dalla Germania e Ungheria fino agli Usa

Una volta consolidato il dominio in patria, CATL ha superato la Muraglia per espandersi oltre i confini cinesi. In Europa la creatura di mister Zeng ha uno stabilimento in Germania, in Turingia, entrato in funzione alla fine del 2022, e uno in fase di costruzione in Ungheria, a Debrecen. Intervistato da Bloomberg, Matthias Zentgraf, presidente di CATL dell’area europea, ha dichiarato che l’azienda sta valutando l’ipotesi di realizzare un terzo stabilimento nel Vecchio Continente. Non è ancora noto dove. L’eventuale fumata bianca dipenderà dalla domanda europea di batterie. Negli Stati Uniti invece Ford ha annunciato di aver concesso in licenza la tecnologia CATL da utilizzare in una fabbrica del Michigan da 3,5 miliardi di dollari. Il gruppo statunitense intende utilizzare le batterie al litio ferro fosfato (LFP) in alcuni dei suoi modelli. «Il massiccio progetto di Ford porterà 2.500 nuovi posti di lavoro alla piccola e storica comunità agricola di Marshall, ma porterà anche il più grande avversario geopolitico d’America (la Cina ndr) nel cuore della nazione», ha dichiarato Marco Rubio, vicepresidente repubblicano della commissione intelligence del Senato in una nota. Bloomberg ha intanto parlato di una trattativa tra CATL e Tesla che potrebbe portare a una seconda partnership con uno stabilimento in Texas. E così, mentre i produttori di automobili si stanno rendendo conto dell’importanza di collaborare con le aziende cinesi, CATL in primis, le batterie del Dragone continuano a conquistare il mondo.