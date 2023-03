Roberto Vaccargiu morto in un incidente: si è scontrato con un bus di bambini in gita

Un malore improvviso e poi lo schianto: Roberto Vaccargiu, agente penitenziario di 62 anni, è morto a causa di un incidente verificatosi mentre era al volante della sua Ford. L’uomo stava percorrendo un tratto di strada vicino al centro di Guspini (Sud Sardegna), all’altezza della rotatoria tra la Statale 126 e via Marconi, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, scontrandosi con un bus pieno di ragazzi in gita scolastica.

Roberto Vaccargiu morto in un incidente

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, tutti i passeggeri e l’autista a bordo del pullman sono rimasti illesi. Lo stesso non si può dire per Roberto, per il quale non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, intervenuti in pochi minuti, hanno dovuto constatare la vanità delle manovre di rianimazione e confermare il decesso del sessantaduenne. Oltre al personale sanitario, sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Villacidro, incaricati di svolgere tutte le verifiche del caso.

Indagini in corso

Da una prima ricostruzione emersa dai rilievi, l’auto avrebbe urtato prima il pullman e poi la rotatoria, fermandosi nella carreggiata. Ancora da determinare le cause che hanno portato al violento scontro: alcuni media locali parlano di un malore accusato dal conducente, ma non ci sono ancora certezze in merito. La magistratura non ha ritenuto di dover disporre l’autopsia e il suo corpo sarà restituito ai familiari. Vaccargiu era vedovo e divideva la sua vita tra Guspini e la Campania, dove risiedono alcuni parenti. Lascia una figlia, che è stata informata della tragedia.