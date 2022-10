Roberto Spada è di nuovo libero: la festa con fuochi d’artificio a Ostia

Roberto Spada è di nuovo libero. Il boss di Ostia che 5 anni fa aveva aggredito il giornalista Daniele Piervincenzi ha scontato la sua pena e ora è un uomo libero. Per il suo ritorno a Ostia, Spada è stato accolto da una vera e propria festa, con tanto di fuochi d’artificio.

Roberto Spada di nuovo libero

Festa con i fuochi d’artificio a Ostia in onore dell’ex detenuto scarcerato Roberto Spada, membro attivo del cosiddetto «Clan Sinti». L’uomo ha ottenuto popolarità negativa per l’aggressione ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi. Il boss esce dalla prigione di Tolmezzo a Udine, nel braccio «alta sicurezza 3», per «espiazione della pena» che gli fu inflitta nell’anno 2017. Una volta uscito di prigione, Spada è tornato a Ostia Ponente ed è stato accolto da una vera e propria festa. Per lui ci sono stati addirittura i fuochi d’artificio.

La condanna e gli altri procedimenti giudiziari per lui

L’episodio che portò il boss del suo clan a diventare famoso accadde nel 2017 che vide coinvolto il giornalista del programma Rai «Nemo-Nessuno Escluso», Daniele Piervincenzi e il suo filmaker Edoardo Anselmia davanti alla palestra di boxe gestita dall’aggressore. Durante l’intervista, Spada aveva colpito con una testata il giornalista per poi rincorrerlo afferrando una barra di ferro, procedendo poi a colpire anche l’operatore. Il carcere di Regina Coeli, in cui venne portato dopo l’arresto, non era abbastanza sicuro per il profilo di Spada. Ecco perché il trasferimento, avvenuto il 9 novembre del 2017, nella sezione “alta sicurezza 3” della casa circondariale di Tolmezzo.

Roberto Spada in passato fu condannato a sei anni di reclusione per la testata e l’aggressione al giornalista, ma ora ha completato «l’espiazione della pena» scontando la sua condanna come previsto. Inoltre, anche se l’uomo è libero deve affrontare altri procedimenti giudiziari. Tuttavia, nel processo bis nei confronti del clan di Ostia, è stato assolto dalla Corte d’assise d’appello. I giudici lo ritengono non coinvolto nell’omicidio Galleoni e Antonini ma ora deve ancora attendere il giudizio della Cassazione che ha riconosciuto il clan Spada come un’organizzazione criminale.