Rai, Roberto Sergio nominato nuovo amministratore delegato dal Cda

Il Consiglio di Amministrazione Rai ha nominato Roberto Sergio nuovo amministratore delegato dell’azienda, come proposto dall’assemblea degli azionisti. Secondo quanto si apprende, hanno votato a favore la presidente Marinella Soldi, il cui voto vale doppio in caso di parità, e i consiglieri Simona Agnes (Forza Italia) e Igor De Biasio (Lega). Alessandro Di Majo (M5S) e Riccardo Laganà (eletto dai dipendenti) si sono astenuti mentre Francesca Bria (Partito Democratico) ha votato contro.

Il Cda Rai nomina Roberto Sergio nuovo amministratore delegato

Prima del voto in Cda si è svolta l’assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Sergio quale nuovo componente indicandolo per la carica di Ad. A seguito di tale indicazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina con decorrenza immediata. In una nota, Viale Mazzini ha reso noto che, una volta espletate le formalità di rito, «nel corso della riunione il nuovo Amministratore Delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore del suo staff e di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato». Il Consiglio di Amministrazione Rai, conclude la nota, «ringrazia l’Ad uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto».

Dell’arrivo di Sergio come nuova guida dell’azienda si parla da diversi giorni, da quando il suo predecessore aveva annunciato le dimissioni causa «impossibilità di proseguire nel progetto editoriale iniziato nel 2021». Direttore di Rai Radio dal 2016 e Consigliere di Amministrazione di Rai Com dal 2020, il suo nome aveva trovato ufficialità nel momento in cui il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, l’aveva designato nuovo componente del Cda della Rai (proprio in vista della nomina ad Ad fino al termine del mandato del CdA, in scadenza a giugno 2024).