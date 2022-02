Roberto Saviano dove vive? Famiglia e vita privata

Roberto Saviano è un noto scrittore e giornalista che è divenuto celebre grazie al romanzo Gomorra. A seguito della pubblicazione del libro, nel quale Saviano racconta senza filtri alcuni fatti di criminalità che si svolgono nella sua terra, ha ricevuto minacce e intimidazioni. Per questo, da allora, vive sotto scorta. Ma scopriamo insieme dove vive Roberto Saviano e da chi è composta la sua famiglia.

Chi è Roberto Saviano

Roberto Saviano è nato a Secondigliano, in provincia di Napoli, il 22 settembre 1979. I suoi genitori sono Maria Rosaria Chiara, direttrice del Centro Musei delle Scienze Naturali dell’Università Federico II di Napoli e Luigi Saviano, di professione veterinario. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico “Armando Diaz” di Caserta, ha ottenuto la laurea in Filosofia. Successivamente, si è immesso nel mondo giornalistico, collaborando dal 2002 per testate italiane e straniere. Nel 2006 è invece arrivata la notorietà, grazie alla pubblicazione del suo fortunato romanzo Gomorra.

Scorta

In particolare, il libro mostra senza filtri uno spaccato sulla società camorristica campana. La scelta non è piaciuta ai malavitosi, che da allora hanno iniziato a minacciare lo scrittore. Per questo, Roberto Saviano ha una scorta dal 3006, assegnatagli dall’allora ministro dell’interno Giuliano Amato.

Dove vive Roberto Saviano? La vita privata

Roberto Saviano vive a Manhattan, a New York, e trascorre il suo tempo tra Italia e Stati Uniti. Per quanto riguarda la sua famiglia e vita privata, lo scrittore ha un fratello minore di nome Riccardo ed è legato sentimentalmente a una donna. Si tratta di Maria Di Donna, in arte Meg, ex componente del famoso gruppo musicale 99 Posse. Come il compagno, anche lei è nata a Napoli ed è classe 1972.

I libri del giornalista

Roberto Saviano è autore di svariati libri. Oltre al romanzo Gomorra, la cui trama è anche stata trasposta in un film e in una seguitissima serie TV, il giornalista ha scritto opere d’inchiesta come ZeroZeroZero (2013), La Paranza Dei Bambini (2016) e Bacio Feroce (2017). Nel 2017 ha condotto anche un programma sul nove Kings of crime.