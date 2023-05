Roberto Orlando morto in un incidente davanti all’amico: il Carabiniere aveva 28 anni

È morto a 28 anni in un terribile incidente stradale avvenuto a Cagliari Roberto Orlando, Carabiniere nella caserma cittadina. L’impatto è stato talmente violento che il centauro è stato catapultato a diversi metri di distanza.

Roberto Orlando morto in un incidente

Il sinistro mortale è avvenuto in Viale Monastir, in una zona periferica. Il 28enne era in sella alla sua moto quando è stato travolto da un furgone Ford Transit che è sbucato da una stradina laterale – forse oltrepassando la doppia striscia continua. Il militare è stato sbalzato dalla sua Yamaha. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori insieme ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Municipale. Sono questi ultimi che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il conducente del mezzo pesante si è subito fermato per soccorrere Roberto e ha chiamato i soccorsi. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.A causa del terribile incidente, il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.

Chi era la vittima

Roberto era in servizio al IX Battaglione nella caserma cittadina di San Bartolomeo. Il ragazzo però non era sardo bensì siciliano. Era infatti nato a Torrenova, in provincia di Messina, ma era palermitano d’adozione. Conosciuto anche in tutto il territorio messinese per un’altra sua grande passione, la musica (aveva fatto parte della banda di Santa Lucia, a Capo d’Orlando, suonando il basso), il Comune di Torrenova ha voluto ricordarro così: «Tutta l’amministrazione comunale, nella certezza di esprimere anche i sentimenti dell’intera comunità, si stringe al dolore della famiglia Orlando per la prematura e tragica scomparsa di Roberto».

A stringersi ai familiari anche il Sindacato indipendente Carabinieri a firma del segretario generale Luigi Crocifisso Pettineo: «Oggi ci stringiamo al dolore dei familiari e dei Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna per la scomparsa di Roberto Orlando, 28 anni, a causa di un sinistro stradale occorso nel tardo pomeriggio odierno in Cagliari. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Roberto e di apprezzare le sue non comuni qualità umane e militari. A te Roberto una dolce carezza. Sarai sempre presente nei ricordi dei tuoi fratelli d’armi».