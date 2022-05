Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 ore, condannato a due anni e sei mesi

L’ex direttore del Sole 24 ore, Roberto Napoletano, è stato condannato dal Tribunale di Milano a due anni e sei mesi per presunte irregolarità nei conti del gruppo editoriale. La seconda sezione penale, presieduta da Flores Tanga, ha deciso per la condanna, arrivata dopo l’inchiesta della procura di Milano sullo scandalo delle copie digitali che aveva indignato la redazione e la stampa nazionale. Due anni e sei mesi, quindi, rispetto ai 4 chiesti inizialmente dalla procura per le accuse di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato.

Napoletano: «Sono sbalordito»

L’ex direttore del Sole 24 ore non ci sta e commenta la sentenza di due anni e sei mesi di carcere a caldo. «Sono sbalordito. Sono soprattutto innocente e farò appello», ha dichiarato. «Gli atti di questo processo dimostrano in modo inequivoco che sul piano editoriale ho ricevuto un giornale sull’orlo del baratro e ho conseguito risultati editoriali sempre positivi, sempre in netta controtendenza rispetto al mercato e, soprattutto, conseguiti in modo lecito». Roberto Napoletano ha sempre dichiarato la propria innocenza e respinto le accuse. Appena un anno fa, la Corte d’appello di Roma aveva annullato la sanzione inflitta all’ex direttore del quotidiano di 280mila euro inflittagli dalla Consob.

Contestato a Napoletano il periodo dal 2011 al 2017

L’inchiesta si incentra sul periodo che va dal 23 marzo 2011 al 14 marzo 2017. In questi sette anni, secondo il pm Gaetano Ruta, il primo ad avanzare la proposta di condanna, Napoletano avrebbe svolto un ruolo di amministratore oltre che di direttore editoriale. Esploso il caso, nel 2019 il cda del Sole 24 ore aveva deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci l’azione di responsabilità nei confronti di Benito Benedini e Donatella Treu, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore delegato, oltre che di Roberto Napoletano. I primi due, in seguito, durante l’udienza preliminare hanno patteggiato la pena davanti al gup mentre per l’ex direttore responsabile si è passati al rito ordinario.