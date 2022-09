Roberto Murante, chi era il grafico morto nell’incidente in via Nomentana

Roberto Murante non ce l’ha fatta. È morto sul colpo il 42enne che stava percorrendo la via Nomentana in direzione via Pola la sera del 28 settembre, verso le ore 20. Il motociclista era a bordo dell’inseparabile Yamaha Xenter 150, ma sono ancora poco chiare le dinamiche che avrebbero causato l’incidente in cui è rimasto vittima. Ecco quali sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Roberto Murante, cosa è successo

Due sono le potenziali dinamiche secondo gli inquirenti. La prima è che il centauro si sia scontrato con una Toyota Yaris dopo aver notato sulla sua corsia un Ncc. La seconda è che sia stato, invece, l’automobilista nella Toyota a notare la Mercedes Vito dell’Ncc e ad avvicinarsi troppo alla moto. A bordo della Yaris c’era un 24enne romano, mentre nella Mercedes un cittadino straniero di 40 anni. La Mercedes non avrebbe riportato danni, mentre la Yaris che viaggiava in direzione piazza Sempione e la Yamaha hanno riscontrato danni alla carrozzeria.

In ogni caso, i due automobilisti si sono fermati e hanno allertato subito i soccorsi. Quando è intervenuto sul posto, il personale del 118 ha potuto solo riscontrare il decesso sul colpo del 42enne. L’autista della Yaris risponde dell’accusa di omicidio stradale, ma solo come atto dovuto. In più, i due automobilisti sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Le indagini

Per chiarire la dinamica dell’incidente, gli inquirenti stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza disposte sul tratto della Nomentana, vicino a via Pola, dove è avvenuto l’incidente. Le immagini dovrebbero dare una visione più chiara di quanto è effettivamente avvenuto quella sera.

I mezzi sono sotto sequestro e la salma del 42enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti in merito. Al momento, si trova all’istituto di medicina legale de La Sapienza di Roma.