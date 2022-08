La poesia di Morassut a Calenda: «Ricorda che nun porta lontano er tradimento»

In questa anomala campagna elettorale agostana, trovano spazio anche le rime. Come quelle che il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera Roberto Morassut ha dedicato a Carlo Calenda dopo la rottura dell’alleanza con i dem. L’ex assessore all’Urbanistica di Roma della Giunta Veltroni ed ex sottosegretario all’Ambiente nel governo Conte II ha postato su Facebook il sonetto intitolato Tanti auguri naturalmente in romanesco. «Aveva fatto er patto co la mano/E s’era sperticato nell’eloggio/Aveva detto: tutti insieme annamo/Ma j‘è bastato un giro de orologgio/Per rimangnasse er fojo e la matita», scrive il deputato dem. «Aveva pure chiesto un tanto a seggio/“Nun c’è sto più perché ormai è svanita/L’agenda Draghi, che pe me è la Bibbia,/Coi gruppettari in mezzo viè tradita”/Certo è na cosa che fa proprio rabbia/Co li capricci nun fai tanta strada/Quello che scrivi resta su la sabbia». E poi la stilettata: «C’hai un cortellino ar posto de la spada/Na cazzarola ar posto dell’elmetto/La lingua come er movimento dada/Guardatte su lo specchio te fa effetto/Te fa sentì importante ma ricorda/Che nun porta lontano er tradimento». A corredo della lirica una foto di Calenda che bacia Enrico Letta.

Chi è Roberto Morassut

Classe 1963, provenienza Pci, Morassut è entrato alla Camera nel 2008. Dal settembre 2019 al febbraio 2021 – governo giallorosso – ha ricoperto l’incarico di sottosegretario all’Ambiente, mentre dall’aprile 2021 è vicepresidente del gruppo parlamentare del Pd a Montecitorio. È stato anche consigliere comunale a Roma e poi assessore all’Urbanistica della Capitale con Walter Veltroni sindaco.

L’annuncio della ricandidatura

Intervenendo a radio New Sound Level, qualche giorno fa aveva annunciato la sua ricandidatura. «Personalmente il lavoro sul territorio non l’ho mai mollato. Anche quando non c’era la campagna elettorale. Nel 2015 ho acquistato un camper che ho portato fino al 2020, il ‘camper democratico’. Con quel mezzo ho girato praticamente tutta Roma, è stata un’esperienza bellissima», ha raccontato il dem. «Poi, per motivi di salute, l’ho venduto; ma adesso sto bene e ne prenderò un altro per questa campagna e per le Regionali. Ho calcolato di aver fatto più di 300 incontri. Insomma, gli ‘occhi di tigre’ li ho sempre avuti… anche quelli di uomo però».