È morto Roberto Maroni, aveva 67 anni

Roberto Maroni, ex presidente di Regione Lombardia ed ex segretario della Lega, si è spento questa notte a 67 anni. Era malato gravemente da quasi due anni. «Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico», ha comunicato la famiglia. «Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson). Ciao Bobo».

In parlamento dal 1992, fu ministro dell’Interno e del Lavoro

Nato a Varese nel 1955, entrò alla Camera nel 1992 nelle fila della Lega Nord. Due anni dopo veniva nominato vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno. Quando Bossi decise di sfiduciare il primo governo Berlusconi, lui si oppose scatenando le ire del popolo verde. L’anno dopo, nel 1996, venne condannato per aver addentato il polpaccio di un poliziotto durante la perquisizione di via Bellerio nelle indagini sulla fondazione della Guardia Nazionale Padana. Successivamente tornò al governo, prima – dal 2001 al 2006 – come ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e poi – dal 2008 al 2011 – al Viminale.

Il triumvirato dopo l’inchiesta su Bossi e i barbari sognanti

Nel 2012 insieme con Roberto Calderoli e Manuela Dal Lago fece parte del triunvirato incaricato di traghettare il partito dopo il passo indietro di Umberto Bossi. Imbracciando la ramazza, con i suoi barbari sognanti Maroni da segretario cercò di rimettere insieme i cocci della Lega precipitata ai suoi minimi storici dopo lo scandalo Belsito e i dossier sulla Family (Bossi). Nella sua opera di pulizia puntò su un giovane rampante, eletto quell’anno segretario regionale e poi segretario federale: Matteo Salvini. Lasciata la guida del Carroccio, nel 2013 Maroni venne eletto presidente della Regione Lombardia con il 42,8 per cento dei voti. Nonostante le pressioni, però, decise di non ricandidarsi nel 2018.

La Consulta contro il caporalato con Lamorgese e il ritiro dalla corsa a sindaco di Varese

Lo scorso ottobre entrò nella Consulta contro il caporalato chiamato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, l’avversaria numero uno di Salvini. Fu persino tentato di tornare alla politica attiva candidandosi a sindaco di Varese. Nel giugno del 2021 però annunciò il ritiro per motivi di salute.