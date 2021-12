Roberto Mancini allenatore dello United: il Manchester United sul tecnico della Nazionale azzurra

La notizia rimbalza dall’Inghilterra e inevitabilmente fa discutere. In caso di flop ai play off per il prossimo mondiale, Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della nazionale, potrebbe diventare l’allenatore del Manchester United. Il trainer azzurro prenderebbe il posto del tedesco Ralf Rangnick, appena ingaggiato dai Reds per traghettare la squadra fino al termine del torneo. Il suo contratto, poi, prevede il trasferimento dietro la scrivania con il ruolo di consulente. Ed ecco quindi che si fa largo l’ipotesi del mister Jesino, un’opzione gradita alla proprietà del club e nelle scorse ore rilanciata con forza dal The Telegraph.

‘Emotion and sentiment clouded Manchester United’s judgement in giving Ole Gunnar Solskjaer the job full-time. Managing is not a popularity contest’ Roberto Mancini being considered United’s next manager is not as mad as it sounds, says @TelegraphDucker.https://t.co/SwXombS3wu — Telegraph Football (@TeleFootball) December 1, 2021

Roberto Mancini, perché potrebbe diventare l’allenatore del Manchester United

Naturalmente tra la suggestione e la chance di trasformarla in realtà c’è la Nazionale. Una qualificazione alla rassegna di Qatar 2022 non muoverebbe di un solo centimetro le carte. Discorso opposto nel caso in cui il pass non dovesse essere centrato, come accadde quattro anni fa in occasione della manifestazione in Russia. Ecco allora che l’ex numero dieci di Sampdoria e Lazio, infatti, potrebbe dar seguito al desiderio di tornare a guidare un club. Per il Mancio si tratterebbe di un clamoroso ritorno a Manchester, dove ha già allenato il City tra il 2009 e il 2013, conducendo gli Sky Blues alla vittoria di una storica Premier League. Era la stagione 2011/2012 e il trofeo venne conquistato negli istanti finali dell’ultima giornata di campionato, ai danni proprio degli eterni rivali cittadini, che adesso potrebbero finire per ingaggiare il protagonista principale di quel dispiacere.