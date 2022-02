Roberto Giacobbo, chi sono la moglie e i figli del conduttore di Freedom – Oltre il confine?

Autore e conduttore televisivo oltre che scrittore, Roberto Giacobbo è attualmente presentatore di Freedom – Oltre il confine, nel 2018 e 2019 in onda su Rete Quattro e dal 2020 trasmesso su Italia Uno: vediamo quali sono i suoi programmi più famosi e qualche dettaglio riguardante sua moglie e i suoi figli.

Roberto Giacobbo: chi è

Dopo aver lavorato in radio, dagli anni Novanta Giacobbo ha iniziato ad occuparsi sempre più assiduamente di trasmissioni televisive a carattere divulgativo – scientifico. Le più note sono Stargate – Linea di confine (1999-2003), programma di 49 puntate dedicato al mistero e primo magazine televisivo italiano sui misteri dell’archeologia e della storia, Voyager, in onda su Rai Due dal 2003 al 2018, e l’attuale Freedom – Oltre il confine. All’attività televisiva ha sempre affiancato quella della scrittura arrivando a pubblicare oltre 20 libri.

Roberto Giacobbo: moglie e figli

Il conduttore è sposato con Irene Bellini, classe 1962 e anch’ella autrice di programmi televisivi tra cui lo stesso Stargate – Linea di confine. Sin dalla loro conoscenza ha infatti affiancato il marito sia nel dietro le quinte dei suoi programmi (è anche proprietaria della casa di produzione che si occupa di Freedom) sia durante le riprese nelle avventure ed esplorazioni per il mondo. Oltre ad aver scritto numerosi show sia per la Rai che per La7, è autrice di diversi saggi tra cui L’Atlante dei misteri e Il segreto di Shakespeare.

Il loro amore è nato nel 1988, anno in cui i due, 27 anni lui e 26 lei, si conobbero per la prima volta durante una cena organizzata da alcuni amici. Come raccontato dal conduttore, lei arrivò in ritardo e quando suonò alla porta fu proprio lui ad aprirle. “Eravamo un gruppo di giovani della Rai, era una di quelle cene dove ognuno porta qualcosa da mangiare o da bere. Lei ci raggiunse dopo e andai io ad aprire la porta. Ricordo perfettamente il primo fotogramma di quando la vidi”, aveva spiegato.

Si trattò di un vero e proprio colpo di fulmine tanto che, a metà degli anni Novanta, la coppia decise di sposarsi. Negli anni i due hanno formato una splendida famiglia di cui fanno parte anche le loro tre figlie Angelica, Giovanna e Margherita.