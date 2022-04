Roberto Giachetti è stato operato per un tumore

Con un lungo post su Facebook, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti ha svelato di essere stato recentemente operato per un tumore. «Domenica di Pasqua mentre scrivevo il post per ricordare il terzo anniversario della morte di Massimo (il giornalista Bordin, ndr) pensavo al ricovero di tre giorni dopo per operare il mio di tumore. Sensazione strana. Va bene per questo compleanno mi sono fatto come ‘regalo’ l’incontro con il tumore», ha scritto Giachetti sul social network.

Giachetti, il lungo post su Facebook

«La mia vita subisce un altro ribaltamento e questo di per se non è un male. Poi bisogna capire come si prosegue. Per ora (con questa roba certezze non sono a disposizione!) le condizioni di proseguire sembrano esserci e questo già basta a trovare numerose ragioni per occupare e dedicare il tempo necessario al tanto che ancora ho da fare nella mia vita». Giachetti ha poi spiegato di non aver parlato finora della malattia in quanto molto geloso della sua vita privata. Ma di essersi poi deciso a scrivere il post dopo essersi reso conto che in molti già sapevano. «Sono giorni, però, che ricevo messaggi preoccupati per i (2!) giorni di assenza dalla rassegna stampa su Radio Leopolda. Ieri poi ho capito che qualche amico già lo aveva saputo. Insomma, come probabilmente è normale che sia, la cosa stava già circolando. Ho pensato, quindi, anche per cercare di evitare quel compassionevole chiacchiericcio che non amo per nulla , di comunicarlo io, direttamente, nella semplicità che la cosa rappresenta». Giachetti, capo di Gabinetto ai tempi di Francesco Rutelli sindaco di Roma e nel 2016 candidato al Campidoglio, poi battuto da Virginia Raggi, ha dato poi appuntamento agli ascoltatori di Radio Leopolda, per la rassegna stampa delle 7:30.

Giachetti, i messaggi dal mondo della politica

Dopo l’annuncio della malattia e dell’operazione, non si sono fatti attendere i messaggi di supporto dal mondo della politica. Gli hanno scritto tra gli altri Luigi Di Maio, Roberto Fico, Matteo Salvini e, ovviamente, Matteo Renzi: «Bobo Giachetti incarna la radicalità delle battaglie e la bellezza dell’amicizia in politica. Oggi che ha annunciato un compleanno “particolare” lo abbraccio ancora più forte. E subito riprendiamo a prenderci in giro».