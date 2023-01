Roberto Gentile morto a 55 anni: addio allo speaker di Radio Subasio

Ci lascia lo speaker di Radio Subasio Roberto Gentile. Il conduttore aveva 55 anni nel comunicato dalla pagina di Radio Subasio si legge: «Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre ‘noi siamo una famiglia’».

Il comunicato di Radio Subasio sulla morte di Roberto Gentile

Tragica scomparsa nel mondo della radio, perde la vita all’età di 55 anni lo speaker di Radio Subasio Roberto Gentile. Voce molto famosa dell’emittente, Roberto era amatissimo dal pubblico di quella stazione che per lui era una seconda casa.

La notizia della sua scomparsa è stata data direttamente dalla pagina di Radio Subasio tramite una nota ufficiale sui social: «Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre ‘noi siamo una famiglia’. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto ‘andiamo a vincere’ che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui».

Il ricordo di colleghi e amici

Tantissimi i messaggi di cordoglio sotto al post da parte dei numerosi fan della radio: «Mi teneva sempre compagnia in macchina la mattina presto…con la sua allegria…un piacere ascoltarlo», oppure: «Questo silenzio dell’ultimo periodo non lasciava presagire nulla di buono, ma speravo sempre di risentire la sua voce. Mi ha svegliata, per anni, la mattina presto e poi accompagnata al lavoro. Era una gioia».

Anche i colleghi hanno voluto ricordare tramite i commenti Roberto, come il celebre speaker di Radio KissKiss Pippo Pelo: «Che notizia tristissima, Roby era una persona gentile davvero ed un bravissimo collega». Oppure Mauro Casciari, conduttore radiofonico di RDS che ha scritto: «Il destino ha voluto che venissi a vivere in Umbria vicino casa mia. Grazie per avermi regalato la tua amicizia fino agli ultimi giorni. Porto qua anche l’amore di tutta RDS 100% Grandi Successi».