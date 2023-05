Perché Fratelli d’Italia corteggia Formigoni in vista delle Europee

Roberto Formigoni potrebbe candidarsi alle Europee del 2024 con Fratelli d’Italia. L’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da Repubblica vede a oggi la risposta a labbra cucite degli esponenti del partito di Giorgia Meloni. Il diretto interessato, dal canto suo, assicura di non pensare – al momento – a un ritorno in politica. Eppure non appare, considerando le dinamiche interne alla Lombardia, un’ipotesi da scartare come semplice voce giornalistica.

Il partito di Meloni paga l’assenza di una vera classe dirigente

Il caso di Brescia, dove alle comunali Fdi ha candidato una congrega complessa e disarticolata, mostra un problema noto a molti. Per il primo partito d’Italia e della regione più popolosa e ricca del Paese, la Lombardia è in larga parte una mappa con la scritta Hic sunt leones. Mancano nomi, manca una classe dirigente, manca un sistema. «Fdi ha i voti, noi abbiamo il metodo», sono soliti ripetere nella Lega. E a oggi le scelte su governo e Regione non sembrano dare torto al Carroccio, tanto che dopo aver rieletto Attilio Fontana la Lega in Lombardia controlla gangli strategici come l’assessorato allo Sviluppo Economico di Guido Guidesi, ha ottenuto il compromesso su Guido Bertolaso negando a Fdi la Sanità e col bergamasco Roberto Calderoli avviato la sfida dell’Autonomia. La possibilità di candidare Formigoni in quest’ottica non appare peregrina e lancerebbe un segnale preciso per almeno tre motivi. In primo luogo, Formigoni potrebbe ricondurre nell’alveo “fratellista” i voti del sistema legato a Comunione e Liberazione, il quale si è trovato fatalmente diviso alle ultime Regionali tra Fontana e la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti. Ottenendo in casa centrodestra ben poca cosa, come l’elezione per ripescaggio del forzista Giulio Gallera a Milano.

Formigoni potrebbe ricompattare il mondo cattolico vicino a FdI

Oggi, Cl ha l’occasione di riconsolidarsi in casa Meloni, rappresentando la risposta alla spinta verso il centro di un partito che vuole strutturarsi. Del resto, il mondo dei cattolici nel partito della premier Meloni si irradia tra Milano e Roma. Se nella Capitale vecchi esponenti delle istituzioni come Alfredo Mantovano e Gaetano Caputi sono in quota cattolica a Palazzo Chigi e vecchi democristiani come Gianfranco Rotondi in Parlamento con FdI, a Milano ha sede il polmone mediatico e culturale del sostegno alla destra di governo. Testate come Tempi e Il Timone, meneghine, conservatrici e cattolicissime, non hanno mai mancato di dare il loro appoggio alla Lombardia del Celeste. Aprire a Formigoni vorrebbe dire mostrare un pluralismo importante all’interno del partito-guida nel centrodestra. E secondo molti, un avvicinamento di Formigoni a Meloni stabilirebbe un nesso tra chi in Regione è ora in testa ai consensi e chi nel bene e nel male ha plasmato la Lombardia tra gli Anni 90 e 2000. Secondo punto: Formigoni, al di là dei processi e delle condanne – cinque anni e 10 mesi di carcere per il caso Maugeri per di corruzione, con interdizione dai pubblici uffici – è ancora ritenuto parte del sistema regionale, colui che ha costruito una sorta di parastato in Lombardia. Da ottobre 2022, con 17 mesi ancora da scontare l’ex governatore è in prova ai servizi sociali. Ne avrà fino a marzo 2024, poco prima delle Europee. Anche tra i leghisti c’è chi – a denti stretti – lo ripete: la Lombardia “vive di rendita” di quanto ha costruito. Tanto che né Roberto Maroni né Attilio Fontana hanno impostato grandi e strutturali cambiamenti nel governo della Regione, guidando una macchina in larga parte già avviata.

Così FdI cerca di consolidarsi in Lombardia

Terzo punto: c’è una questione di gestione del potere interno ed esterno a Fdi. Non a caso il fautore della candidatura del Celeste con FdI potrebbe essere Ignazio La Russa, presidente del Senato e dominus del partito a Milano assieme a Daniela Santanché. I quali cercano volti pragmatici e capaci di influenzare non solo dal punto di vista elettorale il partito per smarcarlo dalle intemperanze della Generazione Atreju locale. Al tempo stesso, dalla Sanità alle Partecipate non è ancora chiara l’idea che Fdi ha della Lombardia. Cosa fare dei direttori generali degli ospedali, dei rapporti con gruppi come Maugeri, San Donato e l’entrante Fondazione San Raffaele, che sogna lo sbarco a Milano? Come gestire il dossier Trenord e Ferrovie Nord? La Regione fratellista è ad oggi un foglio bianco. Formigoni, in quest’ottica, varrebbe come candidato e come simbolo. Simbolo di un passato che non passa, anche – se non soprattutto, per carenza di alternative. Il partito di Meloni i cui esponenti scandivano «il domani appartiene a noi» è consapevole dei limiti della nuova generazione, tallonata dalla vecchia guardia. Meglio allora, è il ragionamento, un eterno ritorno dell’eguale che vede i riferimenti del centrodestra attraversare le epoche. Indipendentemente da chi, alle urne, ha temporaneamente il picco di consensi.