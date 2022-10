Formigoni ottiene l’affidamento ai servizi sociali: insegnerà italiano a suore straniere

Roberto Formigoni insegnerà la lingua italiana alle suore straniere dell’istituto Piccolo Cottolengo Don Orione. L’ex governatore della Lombardia sta scontando in detenzione domiciliare una condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione, nell’ambito del processo sulla vicenda Maugeri-San Raffaele. Lui stesso aveva chiesto, e ora ottenuto, l’affidamento in prova ai servizi sociali. A rispondere positivamente è stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Formigoni potrà così scontare la parte restante della pena, intorno a un anno, in affidamento.

Formigoni condannato nel febbraio 2019

La condanna definitiva per corruzione è arrivata nel febbraio 2019. Roberto Formigoni, 75 anni, è così entrato a Bollate rispettando l’ordine di carcerazione firmato dalla Procura generale di Milano. La detenzione domiciliare è arrivata soltanto 5 mesi più tardi, il 22 luglio 2019, quando il Tribunale di Sorveglianza ha detto sì, sulla base del requisito della collaborazione impossibile. L’ex governatore, infatti, si è sempre professato innocente e per questo, secondo i giudici, non avrebbe più svelato alcun dettaglio sul caso Maugeri. Questo requisito gli ha permesso di uscire dai casi ai quali si applica lo spazzacorrotti, la legge anti corruzione emanata durante il governo Conte I. La richiesta di affidamento ai servizi sociali è invece arrivata nell’autunno 2020, quando la pena era già stata ridotta a meno di 4 anni.

La pena di Formigoni si chiuderà nel marzo 2024

Roberto Formigoni adesso è atteso da un nuovo percorso, quello dell’insegnamento dell’italiano alle suore straniere. Dovrà farlo fino al marzo del 2024, mese in cui è previsto il fine pena. Il caso Maugeri-San Raffaele riguarda le tangenti ottenute dal presidente della Regione Lombardia negli anni in cui è stato in carica, in cambio di una serie di concessioni alla Fondazione Maugeri e all’ospedale San Raffaele di Milano. Per i giudici l’ex governatore ha favorito gli enti con varie delibere, ricevendo viaggi gratis in Sudamerica, ville e yacht.