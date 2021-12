Oggi è un 74enne cieco e sordo da un orecchio, che vive nella sua fattoria di Medellín con la famiglia fra passeggiate in giardino e programmi alla radio. Negli anni Ottanta era però l’ingegnere finanziario dietro al più grande cartello colombiano della droga. Roberto Escobar, fratello maggiore del più celebre Pablo, si è raccontato a El Paìs in una lunga intervista dove ha ripercorso la sua vita e le sue grandi passioni, su tutte il ciclismo con il sogno di trionfare al Tour de France. «Darei tutto pur di vincere la corsa», ha detto l’uomo.

Roberto Escobar fra i ricordi del fratello Pablo e le biciclette

La carriera ciclistica e la squadra ispirata a Fausto Coppi

Quando Roberto Escobar vinceva le sue prime gare ciclistiche, Pablo era ancora lontano dal divenire il noto criminale passato alla storia. Fu proprio sulle due ruote che si guadagnò il soprannome di El Osito, l’Orso, quando tagliò il traguardo di una corsa talmente ricoperto di fango da non essere riconosciuto dal radiocronista. La sua carriera in bicicletta è narrata nel libro di Matt Rendell Kings of the Mountains, oggi introvabile. Grazie al team Mediofondo Club, ha gareggiato in tre Vuelta a Colombia e due classiche RCN, le più importanti del Paese. Vinse anche la medaglia d’oro ai Giochi Boliviani e salì sul podio in altre gare nazionali.

Ritiratosi a soli trent’anni, scelse la carriera di allenatore ma la federazione colombiana, dopo aver saputo delle attività del fratello Pablo, lo licenziò. Fu così che nacque l’idea di fondare la squadra Ositto Bicycles. Sin da subito, però, il legame con il cartello della droga fu evidente. Ositto vantava un budget illimitato, potendo contare sul mercato del narcotraffico, accaparrandosi così i migliori atleti in circolazione. Uno di loro, Chalo Marín, trovò la morte a Medellín per mano dei Los Pepes, gruppo paramilitare creato per perseguitare Pablo. Fu così che Roberto Escobar abbandonò definitivamente lo sport, passando al crimine.

I ricordi di Pablo e la casa-museo

Fra i ricordi indelebili di Roberto Escobar c’è il momento in cui ha perso la vista. Accadde in carcere nel 1993, sedici giorni dopo la morte del fratello. «Ero a messa e quando tornai in cella, trovai una lettera sulla cui busta si parlava di una citazione in tribunale», ha raccontato a El Paìs. «Per arrivare a me sarebbe dovuta passare per 7 posti di blocco ma, quando la aprii, mi esplose in faccia». Per la deflagrazione ha perso la vista e l’udito di un orecchio. Nonostante le cure, oggi in grado di vedere appena poche ombre e con un solo occhio. Da allora non può più andare in bicicletta o guardare le sue amate corse. Sua unica alleata è la radio dove ha potuto godere delle gesta di Egan Bernal, connazionale vincitore dell’ultimo Giro d’Italia e del Tour 2019. Nel 2010, un commando tentò persino di rapirlo, ma la polizia sventò l’attacco. «Il traffico di droga ti porta in clinica, in prigione o al cimitero», ha detto al quotidiano spagnolo, prima di tornare con la memoria al fratello Pablo.

«Non c’è giorno in cui non senta la sua mancanza», ha concluso Roberto, visibilmente commosso. Per ricordarlo, ha creato un vero e proprio museo nella sua abitazione che raccoglie dipinti, foto, libri, sculture e persino automobili appartenute al fratello. Il comune di Medellín lo ha chiuso per apologia alla violenza, ma lui continua ancora a ospitare i viandanti che passano di lì. «Venite, questa è anche casa vostra». Due anni fa, Roberto ha lanciato persino un personale smartphone, l’Escobar Fold 1. Pieghevole ed economico, è stato progettato negli Stati Uniti e prodotto a Hong Kong. A soli 349 dollari con spedizione gratuita in ogni paese, offre un display AMOLED da 7,8 pollici, processore Snapdragon 855, 6/8 GB di Ram e fino a 512 GB di memoria interna.