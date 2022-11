Roberto Ciufoli chi è: moglie e figli dell’attore di Notte prima degli esami

Chi è Roberto Ciufoli? L’attore romano di 62 anni è noto per aver fatto parte del celebre quartetto comico La Premiata Ditta, insieme ai tre colleghi Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. Il gruppo ha ottenuto il successo grazie alla sitcom Finché c’è ditta c’è speranza. Più avanti Ciufoli ha recitato in numerose fiction e film per la televisione e per il cinema, per poi prendere parte a svariati reality show.

Chi è Roberto Ciufoli: età e film dell’attore

Roberto Ciufoli è nato a Roma il 1° Marzo del 1960 e dunque oggi ha 62 anni. Si è introdotto nel mondo dello spettacolo grazie al quartetto comico La Premiata Ditta, che ha fondato insieme a Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. Il gruppo ha riscosso notevole successo, partecipando, fra l’altro, a vari programmi Rai e Mediaset come Pronto, chi gioca? e Pronto, è la Rai?. Più avanti l’attore è riuscito a ottenere diversi ruoli in film per il cinema e la televisione, recitando anche in alcune fiction italiane.

Tra i suoi lavori si ricordano:

I ragazzi della III C (1989),

Don Bosco (2004),

Incantesimo 9 (2007),

Distretto di polizia (2011)

Rocco Schiavone 2 (2018)

Notte prima degli esami – Oggi (2007),

The Answer, la risposta sei tu (2016),

Un nemico che ti vuole bene (2018)

L’attore ha inoltre partecipato a svariati reality show. Nel 2005 è stato concorrente de La Talpa, mentre nel 2021 è entrato a far parte del cast de L’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi.

Moglie e figli dell’attore

Roberto Ciufoli è sposato con la francese Theodora Bugel, una professionista ed imprenditrice nell’ambito dell’arredamento dalla quale, nel 2016, ha avuto il piccolo Romeo. Roberto però, è padre anche di Jacopo, nato nel 1995 dalla relazione con una costumista.