Roberto Cazzaniga, il pallavolista raggirato per 15 anni. Ha dato 700 mila euro a una fidanzata che non esisteva.

Una bruttissima storia quella che ha come protagonista Roberto Cazzaniga, raccontata dallo stesso pallavolista a Le Iene, in un servizio andato in onda il 23 novembre. L’atleta è stato truffato per 15 anni da un’amica: la donna gli ha presentato una fantomatica modella brasiliana, con il quale si è fidanzato a distanza inviandole in tutto questo tempo circa 700 mila euro. Ma la donna era solo un’invenzione.

Cazzaniga, l’incontro virtuale con Maya

Tutto inizia nel 2008, quando il pallavolista Cazzaniga, tramite l’amica in comune Manuela, conosce la modella brasiliana Maya. Le foto usate sui social sono in realtà quelle della supermodella (effettivamente brasiliana) Alessandra Ambrosio, uno degli angeli di Victoria’s Secret, che oggi vanta 10 milioni di follower su Instagram. Ma Cazzaniga non lo sa e cade nella trappola. Si fidanza addirittura con Maya, senza però mai incontrarla di persona. La loro rimarrà sempre una relazione virtuale.

Cazzaniga, debiti per aiutare la finta fidanzata

La modella, che vive a Cagliari e ha gravi problemi di salute, al cuore per la precisione, chiede di frequenti degli aiuti economici al fidanzato. Che non lesina aiuti: come spiegato a Le Iene, Cazzaniga nel corso di 15 anni arriva a spendere per Maya 700 mila euro, prosciugando il suo conto in banca. E indebitandosi con continue richieste di prestiti. A un certo punto, le regala persino un’Alfa Romeo Mito, di colore rosso.

Cazzaniga, i soldi finivano in Sardegna

In tutto questo tempo, l’unico tramite con la fidanzata rimane l’amica Manuela. Cazzaniga parla con Maya, ma i bonifici arrivano invece a una certa Valeria, che vive in Sardegna e che racconta a sua volta di essere molto amica della modella brasiliana. La quale, però, non esiste. E finalmente se ne rende conto anche il pallavolista raggirato. Che così, spinto dai compagni e dalla famiglia, decide di raccontare la sua storia e, aiutato dalla trasmissione, sporge denuncia alla Guardia di Finanza. Dietro questo raggiro sarebbe coinvolto, oltre alle due donne citate, anche il fidanzato di Manuela.

Cazzaniga, la carriera nel volley

Nato a Milano nel 1979, Roberto Cazzaniga gioca nel ruolo di opposto/schiacciatore. Nel corso della carriera ha militato cinque stagioni in A1, collezionando diverse presenze in Nazionale con l’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2009. Sceso di categoria, ha giocato a lungo in A2 e adesso è impegnato in B, con Gioia del Colle.