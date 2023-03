Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni: è nato il sesto figlio da Sandra Bergman

Roberto Cavalli è diventato papà: è nato Giorgio, il suo sesto figlio. A darne notizia Novella 2000. Il piccolo è nato una settimana fa dalla fidanzata Sandra Bergman, ma solo ora è stato reso pubblico il lieto evento.

Roberto Cavalli papà per la sesta volta

Sandra Bergman è la sua compagna da oltre quindici anni. L’ex modella svedese ha 38 anni ed è inseparabile dal suo compagno, un legame forte ed un grande amore consacrato dall’arrivo di Giorgio. La scelta del nome del bambino ha una motivazione molto profonda che lo stilista ha confidato a Novella 2000: «L’ho chiamato Giorgio, come mio padre che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni». Un episodio che ha segnato molto la vita di Roberto Cavalli, una perdita che non ha mai ben superato: «Non ho avuto un’infanzia facile. Mio padre è stato fucilato dai tedeschi nel luglio del ‘44, in una retata a Castelnuovo dei Sabbioni. Era geometra, lavorava per una miniera del Valdarno. Io avevo due anni. Non ho parlato fino a 18. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto».

Chi sono gli altri figli dello stilista

Roberto Cavalli ha altri cinque figli nati dai due matrimoni precedenti. Il primo con Silvanella Giannoni dal quale sono nati Tommaso e Cristiana, il secondo con Eva Duringer, con la quale ha avuto Robert, Rachele e Daniele. Sandra Bergman, attuale compagna, è un’ex modella e nel 2006 si è aggiudicata il titolo di donna più bella di Svezia. Nel 2008 è diventata la playmate del mese per la celebre rivista Playboy. La relazione con Roberto Cavalli è molto solida: i due appaiono molto innamorati ed in questo momento commossi per l’arrivo di Giorgio.