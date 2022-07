Il virologo Roberto Burioni ha pubblicato un infelice commento su Twitter che gli è valso l’accusa di body shaming. Tutto è partito da un botta e risposta tra Burioni, Alex Bazzaro della Lega e la dottoressa Barbara Balanzoni. Il divulgatore scientifico, però, ha poi riversato la sua furia su una delle tante persone esterne che stavano commentando la discussione. Ecco cosa ha detto l’immunologo, che poi ha cancellato il commento e chiesto scusa.

, chirurgo anestesista radiata dall’Ordine dei Medici per non essersi vaccinato, stavano battibeccando su Twitter. Bazzaro ha infatti pubblicato un tweet riferendosi alle parole del consulente del ministro Speranza,

“Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come (per citarne due, ma sono di più) @zaiapresidente e @M_Fedriga”.

“Covid,rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under 50”, ha riportato Bazzaro aggiungendo una sua considerazione. “Correrò il rischio concreto di non farla”. Nella marea di risposte ricevute dal deputato leghista si legge quella della dottoressa Balanzoni: “porello”, riferito a Ricciardi. E subito dopo il rimbecco di Roberto Burioni.

A quel punto, è nato un botta e risposta estenuante, a cui si è aggiunto il commento di una privata cittadina: Alessia, che ha espresso la sua ammirazione per Bazzaro scrivendo: “Sono orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bazzaro”. Il professor Burioni ha dunque twittato in risposta alla ragazza: “Capisco”, postando la foto del profilo di lei con il chiaro intento di schernirne l’aspetto fisico. L’infelice commento del professore, però, non è passato inosservato e in breve il popolo del web lo ha accusato di body shaming nei confronti della sostenitrice della Lega.

I provvedimenti contro il virologo

Il Codacons presenterà oggi un nuovo esposto contro Roberto Burioni chiedendo all’Ordine dei Medici di Pesaro-Urbino la radiazione dall’albo per il virologo per il “grave episodio di body shaming” ai danni della ragazza.