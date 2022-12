Roberto Alpi: figlia, moglie e film dell’attore italiano

Roberto Alpi è un celebre attore italiano che ha esordito in TV nel 1979 con la miniserie Che fare?. Piemontese di nascita e artista molto amato con all’attivo numerosi ruoli in film e fiction, vediamo chi è e cosa si sa della sua vita privata.

Roberto Alpi: film e fiction

Roberto Alpi è il nome d’arte di Fiorenzo Alpi. Nato a Settimo Torinese il 13 luglio del 1952, ha lavorato soprattutto in produzioni televisive ed è noto al grande pubblico per l’interpretazione di Ettore Ferri, personaggio protagonista della soap opera CentoVetrine. Attivo in teatro, ha partecipato tra l’altro a diverse commedie fra cui quelle di Pirandello.Sempre per il teatro, ha portato una commedia intitolata Honour in giro per l’Italia con Paola Pitagora.

Ha recitato anche nello sceneggiato di Rai Radio 2 Il nome della rosa (2005). Il 21 dicembre 2015 è entrato a far parte del cast della soap italiana di maggior successo, Un posto al sole, nel ruolo di Giancarlo Petrone. Nel 2019 ha fatto il suo ingresso anche nel cast de Il paradiso delle signore nel ruolo di Achille Ravasi. Tra le ultime produzioni a cui ha preso parte per il piccolo schermo si citano Una donna scomoda, Meucci – L’italiano che inventò il telefono, Lo zio d’America 2 e Una scomoda eredità (al fianco di Euridice Axen e Cesare Bocci).

Roberto Alpi: moglie e figlia

Roberto Alpi mantiene riservata la sua vita privata e protegge la parte più intima di sé. Ciò che sappiamo è che è stato sposato con l’attrice Maria Giulia Cavalli, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione a Un posto al sole e da cui ha in seguito divorziato. I due hanno avuto una figlia che nel 2015 è morta alla giovane età di 21 anni in seguito ad una drammatica leucemia.

Questo il post che la madre le aveva dedicato lo scorso anno: «Allora, Arianna, amore mio immenso. Oggi è il tuo comple-mese celeste. 6 anni e 1 mese dal tuo trasferimento nella vera vita, come la chiami Tu. E mi sei sempre più vicina, ti sento sempre più dentro me. Andiamo verso il Natale, festa che un tempo adoravo e che ora è pregna di malinconia. Tante luci colorate intorno, per strada, nelle case… Ma la tua luce, angelo meraviglioso, è l’unica che per me abbia senso. Ti amo prima-ora-poi e per sempre. Mamma».