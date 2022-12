Roberta Tana morta per un malore: addio alla manager dello spettacolo

Ballerina e manager dei locali di Briatore: è l’identikit di Roberta Tana, morta per un malore a soli 47 anni. La manager dello spettacolo aveva molti amici famosi e, dopo la danza, era diventata la manager di diversi locali importanti, tra cui anche il Billionaire. Un malore improvviso in Lombardia, dove viveva da tempo, ne avrebbe causato la scomparsa improvvisa.

Roberta Tana è morta, cosa è successo

Dopo la Royal Academy di Londra, Roberta aveva ottenuto diversi ruoli nei corpi di ballo di trasmissioni Rai e Mediaset. Quando la sua carriera di ballerina si era conclusa, la 47enne si era reinventata manager, lavorando per strutture di lusso, come il Twiga Beach Club a Forte dei Marmi.

«Cara Roberta, ora che abiti quell’altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori» scrive il sindaco di Vasto, a Chieti, di cui la donna era originaria.

Il saluto degli amici famosi

«Non ci conoscevamo benissimo, ma facendo parte dello stesso settore il mondo della notte, ho sempre sentito parlare molto bene di te da parte di tutti.. ti ho sempre ammirata x tutte le cose che hai fatto e sei stata un esempio da seguire.. ci mancherai ed il mondo della notte adesso sarà più triste senza di te..R.I.P. ROBERTA TANA» scrive su Facebook Marco Baldini.

«.Da Cortina a Milano Marittima,dalla Versilia alla Sardegna eri sempre la padrona di casa di un locale e facevi sentire tutti a suo agio con la tua eleganza ma anche con la tua disponibilità e semplicità.Mi dicevi sempre ai tempi che ero un predestinato nella notte. E come dimenticare le lunghe telefonate per la tua felicità per il mio “passaggio” al Twiga anni fa.GRAZIE DI TUTTO ROBY» scrive un suo collega del Twiga.