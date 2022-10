Capo della segreteria di Pichetto Fratin posta su Fb una canzone con riferimento fascista

Era il 9 luglio 2021, quindi poco più di un anno fa, quando Roberta Spada ha condiviso su Facebook una fotografia con una scritta su un muro. L’immagine viene usata come copertina del proprio profilo e la frase recita: «Sei bella come le aquile di marmo sulle colonne antiche». Un riferimento preso dalla canzone Roma LXXVIII E.F. scritta e cantata dal gruppo nostalgico 270bis, fondato da Marcello De Angelis. Una storia che torna in auge in queste ore perché Roberta Spada è il capo della segreteria particolare del ministro Gilberto Pichetto Fratin. Lo screenshot della foto presa dal suo profilo ha così creato un caso.

Roberta Spada rilancia la canzone del gruppo di De Angelis

A pubblicare la storia della copertina di Roberta Spada è stato la Repubblica. Il quotidiano spiega che la canzone da cui è tratta la frase è Roma LXXVIII E.F., dove queste ultime due lettere stanno per Era Fascista. A chiusura della frase sul muro, inoltre, si vede il simbolo del movimento dell’estrema destra Rivolta Nazionale. Senza pensare che a scrivere la canzone è il gruppo nostalgico 270bis, fondato da Marcello De Angelis, che vanta brani come Claretta e Ben, Non scordo, Bomber nero e Il braccio che si stende. Tutti rimandi a storie ed episodi del fascismo o della vita di Benito Mussolini.

La canzone Roma LXXVIII E.F.

Nessuna dichiarazioni è stata diramata dai diretti interessati. La frase della canzone Roma LXXVIII E.F. è ripresa dai versi dedicati al Ponte Flaminio: «Che belle le aquile di marmo sulle colonne antiche e gli eroi fascisti gettarsi sulle baionette nemiche. Vieni a passeggio con me su ponte Mussolini, dove corrono i bambini con fazzoletti neri, oggi come ieri». In ogni caso per il ministero di Gilberto Pichetto Fratin rischia di essere un ulteriore elemento critico dei primi giorni di lavoro. L’uomo di Berlusconi è già stato criticato per la doppia gaffe al debutto europeo, dove ha confuso il Consiglio europeo con quello d’Europa e del Tte, che in realtà sarebbe il Ttf, cioè l’indice del gas naturale della borsa di Amsterdam.