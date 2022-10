Roberta Siragusa bruciata viva, fidanzato condannato all’ergastolo

Avrebbe ucciso la fidanzata Roberta Siragusa bruciandola viva a Caccamo, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2020. Ora la corte di Assise di Palermo condanna Pietro Morreale, 21 anni, all’ergastolo. A seguito delle indagini, il ragazzo doveva rispondere all’accusa di omicidio pluriaggravato.

Roberta Siragusa, la condanna al fidanzato

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe colpito la ragazza, di soli 17 anni, per poi tramortirla con un sasso. Infine, l’avrebbe cosparsa con un liquido infiammabile e le avrebbe dato fuoco, facendola bruciare viva per cinque minuti. Il ragazzo sarebbe anche rimasto nella sua auto per vedere quanto accadeva. Il giorno dopo, il giovane si è costituito ai Carabinieri, ma ha fornito ai militari una versione definita dagli inquirenti poco convincente. Infatti, aveva dichiarato che la ragazza si era data fuoco da sola a seguito di un litigio, per poi cadere in un dirupo.

Invece, dopo averla uccisa, era stato lui a gettarla dal dirupo nelle campagne di Caccamo. Secondo gli inquirenti, il 21enne temeva di essere lasciato. Le deposizioni contraddittorie del ragazzo hanno portato a dei dubbi su eventuali complici. La famiglia della ragazza si è costituita parte civile.

La condanna e i risarcimenti

Oltre alla condanna all’ergastolo, il ragazzo dovrà risarcire i diversi componenti della famiglia: la madre Iana Brancato per 225 mila euro, il padre Filippo Siragusa per 229 mila euro, il fratello Dario per 209 mila euro e la nonna Maria Barone per 117 mila euro. In più anche il Comune si era costituito parte civile e riceverà la somma di 15mila euro.

Secondo gli inquirenti, potrebbero esserci dei complici perché, quando il ragazzo ha confessato l’omicidio della ragazza, era apparso confuso sul punto esatto dove si trovava il cadavere della ragazza. Per gli inquirenti, questo sarebbe stato il segno che il giovane sia stato aiutato da qualcuno, anche se non sono emersi altri nomi durante le indagini.