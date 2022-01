Roberta Metsola chi è: carriera e vita privata della presidente del Parlamento Ue ospite stasera su Rai3 di Che tempo che fa

Fabio Fazio torna stasera 30 gennaio, alle 20 su Rai3, con un nuovo episodio di Che tempo che fa. Al centro della discussione i principali temi del momento, senza dimenticare lo sport e lo spettacolo. Ospiti del conduttore saranno la neo presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e Amadeus, che da martedì 1 febbraio sarà al timone del nuovo Festival di Sanremo. Il conduttore presenterà in studio importanti novità in vista dell’esordio all’Ariston. In studio non mancheranno ovviamente i volti noti del programma, a partire da Luciana Litizzetto. Accanto a lei anche l’ironia di Nino Frassica, la coppia Tullio Solenghi e Massimo Lopez, Filippa Lagerbåck e Gigi Marzullo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ospite di punta della nuova puntata di Che tempo che fa sarà Roberta Metsola, da poco eletta Presidente del Parlamento Ue. La donna ha raccolto l’eredità di David Sassoli, prematuramente scomparso, vincendo al primo turno la concorrenza di Sira Rego, Kosma Zlotowski e Alice Bah Kuhnke. Avvocatessa di Malta, è nata a St. Julian’s il 18 gennaio 1979. Esponente del Partito nazionalista, era già stata vicepresidente vicaria nonché prima donna dell’isola a ricoprire la carica di europarlamentare.

Vicina alla politica sin da giovane, tanto da essere membro della formazione giovanile del Partito Nazionalista, Roberta Metsola si è candidata alle elezioni europee di Malta nel 2004 e nel 2009, ma non venne eletta. Per sedere fra i parlamentari dell’Ue dovette così aspettare 2013, quando prese il posto del dimissionario Simon Busuttil che lasciò il suo posto per la conquista di un seggio alle consultazioni nazionali. Da allora non ha mai lasciato la sua posizione, ottenendo la conferma alle elezioni del 2014 e del 2019. Dal novembre 2020 è stata vicepresidente vicaria del Parlamento Ue, prima maltese a ricoprire il ruolo, succedendo a Mairead McGuinnes fino al 18 gennaio scorso quando, il giorno del suo 43esimo compleanno, è stata eletta Presidente. È la terza donna nella storia, nonché più giovane di sempre.

I am humbled by the responsibility entrusted to me today as the President of the European Parliament.

I want to thank my colleagues for their support and fellow candidates Alice Bah Kuhnke & @sirarego

You can count on me to represent the European values our House stands for. 🇪🇺 pic.twitter.com/iwdwKpjJGB

— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) January 18, 2022