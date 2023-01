Roberta Martini rapinata in casa: notte di paura per l’ex modella e imprenditrice

L’imprenditrice e influencer Roberta Martini ha vissuto una notte di puro terrore. Alcuni malviventi si sono introdotti in casa ed hanno svaligiato l’appartamento. La modella è stata legata mentre i ladri hanno svuotato la cassaforte dove c’erano 5 mila euro in contanti e vari gioielli il cui valore è ancora in via di quantificazione.

Roberta Martini rapinata in casa

I malviventi si sono introdotti nell’appartamento al piano terra di un palazzo in zona Porta Romana, a Milano, intorno alle 3 di notte di venerdì 13 gennaio. I tre rapinatori, che indossavano un passamontagna, sono entrati nell’appartamento dell’influencer dopo aver forzato la finestra al piano terra. Hanno quindi legato la modella ad una sedia in una stanza al piano superiore mentre scassinavano la cassaforte. Per fortuna, non hanno utilizzato armi e la stessa Roberta ha dichiarato alla Polizia che la banda non le ha fatto del male.

L’ex top model legata in una stanza

Attimi di terrore quelli vissuti dall’imprenditrice che, legata ad un sedia ha assistito inerme al furto nella sua casa di Milano chiusa in una stanza e sorvegliata da uno dei ladri – mentre gli altri due, indisturbati, hanno portato a segno il colpo.Dopo aver preso il bottino scassinando le due cassaforti, i malviventi hanno liberato Roberta e si sono dati alla fuga. Per fortuna l’ex top model non ha subito maltrattamenti ed ha raccontato agli investigatori che i rapinatori sembrava avessero un accento dell’est Europa. Come da lei raccontato, non le hanno alzato le mani e, anzi, uno di loro l’ha soccorsa quando è svenuta.

Indagini in corso

«Certo è che hanno studiato le mie mosse, o qualcuno l’ha fatto per conto loro», ha affermato l’influencer mentre gli investigatori hanno avviato le indagini dell’accaduto. Gli uomini della squadra mobile stanno infatti ricostruendo la vicenda e cercando di scoprire l’identità dei malviventi.