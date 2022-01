Roberta Lanfranchi chi è: carriera e vita privata della ‘ripetente’ di Back to school in onda stasera su Italia 1

Continua con successo l’avventura di Back to school, in onda stasera, martedì 18 gennaio 2022, alle 21.20 su Italia 1. Anche questa sera, Nicola Savino metterà alla prova un gruppo di personaggi dello spettacolo, sottoponendoli a una sfida molto più complicata di quel che sembra: superare l’esame di quinta elementare. Tra una lezione di matematica e una di geografia, 12 baby insegnanti li prepareranno a dovere per affrontare la verifica finale. Chi non riuscirà a superarla, verrà rimandato alla puntata successiva.

Ce la faranno i nostri nuovi vip a superare l'esame di quinta elementare? 🤔 Lo scoprirete questa sera su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity con la terza puntata di #BackToSchool 📚 Vi aspettiamo ♥️ pic.twitter.com/iuJhedgc8L — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) January 18, 2022

Back to school: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Back to school: chi sono i ‘ripetenti’ della serata

A giocarsi la promozione, questa sera, saranno l’ex calciatore Totò Schillaci, la showgirl Paola Caruso, la conduttrice tivù Maria Teresa Ruta e la speaker radiofonica Roberta Lanfranchi. Ma non è tutto. Si aggiungeranno al quartetto anche il comico Scintilla e l’ex modella Flavia Vento che, la scorsa settimana, sono stati bocciati dalla Commissione.

Back to school: carriera e vita privata di Roberta Lanfranchi

Back to school: Roberta Lanfranchi, dalla danza alla radio

Nata a Cremona nel 1974, Roberta Lanfranchi ha dedicato una vita allo studio della danza. Ed è stato proprio nelle vesti di ballerina che ha iniziato la sua carriera televisiva. Il suo esordio sul piccolo schermo è datato 1995, quando è stata scelta per entrare nel corpo di ballo della trasmissione Mediaset Non dimenticate lo spazzolino da denti. Un debutto che, nel giro di un paio d’anni, le ha permesso di partecipare, sempre nelle vesti di danzatrice, a Buona Domenica e, poco dopo, di diventare velina di Striscia la notizia in coppia con Marina Graziani. Forte del suo talento e di una certa gavetta, tra 1998 e 1999 è approdata alla conduzione di due show di punta del palinsesto nostrano: Fantastica Italiana e Paperissima Sprint, in compagnia del Gabibbo.

Tra 2001 e 2009, il suo curriculum si è riempito di esperienze lavorative entusiasmanti: è stata protagonista del videoclip della canzone Prima o poi di Michele Zarrillo, ha affiancato Platinette nel programma di La7 Fascia protetta, ha doppiato il mammut Ellie nel film d’animazione L’era glaciale 2 – Il disgelo e nei tre sequel successivi e, assieme a colleghi del calibro di Cesare Cadeo e Milo Infante, ha preso le redini di programmi come La sposa perfetta, Piazza Grande e L’Italia sul 2. Dopo una pausa dai riflettori, è ritornata sulla scena nel 2011 come opinionista di Domenica In, si è misurata con una serie di piccoli ruoli in fiction come Don Matteo e Il generale dei briganti ed è stata una delle concorrenti più apprezzate della terza edizione di Tale e quale show. Accanto a un percorso come speaker radiofonica di successo, dapprima su Rai Radio 1 e dal 2014, su RDS, Lanfranchi è ritornata, dopo ben 19 anni, al timone di Paperissima Sprint. Proprio uno degli show che hanno contribuito a lanciarla. Numerosi anche i progetti teatrali a cui ha preso parte, tra cui Se il tempo fosse un gambero e il musical Sette spose per sette fratelli.

Back to school: vita privata di Roberta Lanfranchi

Dopo la fine del matrimonio con il comico romano Pino Insegno, dal quale ha avuto due figli, Matteo e Francesco, nel 2012 Roberta Lanfranchi ha sposato l’autore tivù Emanuele Greco. Dalla loro unione è nato Ettore.