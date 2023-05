Robert De Niro di nuovo papà a 79 anni: è nato il settimo figlio

La notizia arriva direttamente dal giornale ET Canada e ha già fatto il giro del mondo: Robert De Niro, l’attore che interpreterà il prossimo personaggio nel film, About My Father, durante l’intervista ha rivelato di essere diventato papà del settimo figlio.

Robert De Niro rivela la nascita del settimo figlio

La giornalista ha rivolto all’attore diverse domande sulla paternità, a cui De Niro ha risposto dicendo che, nonostante tenda a essere severo per certe cose, crede «nell’essere amorevole con i suoi figli». L’attore ha affermato: «Voglio dire che non mi piace dover dettare legge e cose del genere. Ma, a volte, non hai proprio scelta. E qualsiasi genitore, credo, direbbe la stessa cosa. Vuoi sempre fare la cosa giusta e dare loro il beneficio del dubbio, ma a volte non puoi». Durante il botta e risposta, la Blair ha detto a De Niro «So che hai sei figli», a quel punto De Niro l’ha corretta, dicendo: «Sette, in realtà. Ho appena avuto un bambino».

La conferma della paternità

ET Canada ha ovviamente contattato i rappresentanti di De Niro, che hanno confermato la recente paternità, anche se non è chiaro chi sia la madre. L’attore ha poi rivelato di non considerarsi un «papà figo» anche se Sebastian Maniscalo, che interpreta il figlio di De Niro nel film, definisce il suo personaggio Salvo «un papà figo». L’uomo ha poi continuato a raccontarsi con la giornalista di Et: «Sai, i miei figli a volte non sono d’accordo con me e sono rispettosi. Mia figlia, ha 11 anni, a volte mi fa dispiacere e litighiamo. Ma la adoro». Robert De Niro è stato sposato due volte. I suoi figli sono: Drena, 51 anni, Raphael, 46, (avuti con la sua prima moglie, Diahnne Abbott), Elliot, 25 anni, Helen, 11 (avuti con l’ex moglie, Grace Hightower), e infine Aaron e Julian, 27 anni, (due gemelli), avuti con l’ex fidanzata, Toukie Smith.