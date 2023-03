Robert Blake morto a 89 anni: addio a detective Baretta

Addio a Robert Blake, il detective Tony Baretta dell’omonima serie TV celebre negli anni ’70 morto all’età di 89 anni. A dare la triste notizia è stata l’Associated Press. L’attore celebre per il ruolo del poliziotto Tony Baretta Blake è deceduto per problemi cardiaci nella sua casa di Los Angeles.

Robert Blake morto a 89 anni

Pseudonimo di Michael James Gubitosi, nacque in New Jersey il 18 settembre 1933 da una famiglia di artisti di origini italiane. Giovanissimo si trasferì con la famiglia a Los Angeles, dove lui e i suoi fratelli iniziarono a lavorare come comparse cinematografiche fino all’approdo nel cast di Simpatiche Canaglie, dove acquisì un ruolo da protagonista interpretando ben 40 episodi, dal 1939 al 1944. Durante gli anni ’50, Blake ha interpretato film d’azione e western. Il suo ruolo cinematografico più importante è arrivato nel 1967 con A sangue freddo, dove ha ricoperto i panni del killer Perry Smith al quale si ispirò Anthony Hopkins per interpretare Hannibal Lecter nel film Il silenzio degli innocenti. L’ultimo impegno di Blake fu nel 1997 nel film Strade perdute di David Lynch, che chiuse una carriera cinematografica che rimane una delle più lunghe della storia di Hollywood durata ben 60 anni (dagli esordi come bambino negli anni ’30 alla fine degli anni ’90).

Il processo per la morte della moglie

Nei primi anni Duemila, l’attore salì agli onori della cronaca per essere stato accusato e poi prosciolto per l’omicidio della sua seconda moglie Bonny Lee Bakley, uccisa a Los Angeles nel 2001 nella loro auto dopo una cena. L’uomo fu arrestato nel 2002 con l’accusa di essere coinvolto nell’uccisione ma sostenne di essere innocente e raccontò di aver lasciato la donna in macchina per tornare a prendere una pistola che aveva dimenticato nel ristorante. Fu appurato in seguito che la pistola recuperata da Blake non era quella che aveva ucciso Bakley, ritrovata invece in un cassonetto. Dopo quattro anni di processo, di cui uno trascorso in custodia cautelare, fu assolto nel 2005 da un tribunale di Los Angeles ma non recitò mai più. In un secondo momento fu condannato a risarcire i figli della donna, che avevano comunque chiesto i danni per il suo omicidio.