Robbie Coltrane morto a 72 anni: addio a Hagrid di Harry Potter

Robbie Coltrane non c’è più. L’attore è deceduto in un ospedale vicino alla sua abitazione, a Lambert, in Scozia. L’attore si trovava lì perché le sue condizioni si erano aggravate a seguito di una malattia con cui stava combattendo. A dare la tragica notizia al pubblico è stato il suo agente. Un anno fa aveva partecipato alla reunion per l’anniversario dall’uscita del primo film con gli altri membri del cast.

Robbie Coltrane, addio ad Hagrid

«Era un talento unico. Probabilmente sarà ricordato per i decenni a venire come Hagrid nei film di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo» ha raccontato il suo agente. «Il paradiso ha un altro angelo» scrive un utente al post della BBC su Instagram che dà la notizia. «Il gigante adorabile» scrive un altro. «È il mio personaggio preferito della serie di Harry Potter. Sembra così innocente e aiuta l’uomo in Harry Potter. Ci mancherà sempre» spiega un utente.

Tra i ruoli minori, si segnala quello del sergente Peter Godley nel film La vera storia di Jack lo squartatore.

La sua carriera

Il suo nome al secolo era Anthony Robert McMillan. Era nato in Scozia nel 1950, figlio di un medico. A 20 anni aveva scelto questo nome d’arte come omaggio al sassofonista jazz John Coltrane. Per molto tempo aveva lavorato nel mondo del teatro. Poi aveva avuto ruoli in film come Flash Gordon e Mona Lisa. Queste interpretazioni gli avevano aperto la strada alle serie Tv, quali National Treasure e Tutti Frutti. Il suo lavoro gli valse 3 BAFTA per il suo ruolo di Edward Fitz nella serie Cracker. Il grande pubblico non inglese lo conosce soprattutto per il suo ruolo di Hagrid in Harry Potter.

Ha ottenuto anche due ruoli nei film di James Bond, Goldeneye e 007 – Il mondo non basta. Coltrane era noto per avere un ottimo rapporto con tutti sul set. In tutto, ha recitato in 38 film.