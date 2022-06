Riunione BCE: tassi in aumento a luglio e settembre, cosa aspettarsi?

Si è chiusa la riunione Bce del 9 giugno, con tassi di interesse, al momento, rimasti invariati. Tuttavia, la Banca centrale europea ha annunciato la fine del programma di acquisto di obbligazioni, nel solco di ulteriori passi verso la graduale normalizzazione della politica monetaria.

Riunione Bce

Il piano APP terminerà il 1 luglio e per quanto riguarda il programma pandemico straordinario del PEPP, “il Consiglio direttivo intende reinvestire i pagamenti in linea capitale dei titoli in scadenza acquistati nell’ambito del programma almeno fino alla fine del 2024.”

La Bce mette fine all’era dei tassi zero e i mercati azionari europei vanno in ritirata così come i titoli di Stato. La banca centrale europea ha infatti annunciato il primo rialzo dei tassi da 11 anni per la successiva riunione. L’aumento sarà di 25 punti, mentre l’entità del rialzo di settembre dipenderà dall’outlook dell’inflazione, che resta «una grande sfida». Nelle nuove stime vede l’inflazione al 6,8% nel 2022, al 3,5% nel 2023 e 2,1% nel 2024, mentre le stime sul Pil 2022 sono state ridotte a +2,8% e 2,1% nel 2023, alza 2024 al 2,1% nel 2024. In rialzo la moneta unica, vendite sui bond governativi.

A luglio il primo rialzo

“La Bce – commenta Carsten Brzeski, Global Head of Macro a Ing – ha appena annunciato la fine di una lunga era. Se questo sarà anche l’inizio di una nuova era di tassi di interesse in continuo aumento, tuttavia, è ancora tutt’altro che certo“. “

Da una parte, ci si può aspettare che le paure di una recessione e il noto livello di debito di alcuni principali Paesi membri possano rallentare il percorso di rialzo dei tassi. In tal senso, si potrebbe scommettere su un passo indietro della Bce prima della fine dell’anno e aumentare la duration dei propri portafogli di investimento. D’altra parte, tuttavia, nel contesto inflattivo corrente non è improbabile che la Banca Centrale sia costretta a tenere il mirino sull’aumento dei prezzi. Il tutto anche a costo di una recessione. Ciò spiegherebbe il rialzo dei tassi e degli spread rispetto ai paesi con rating peggiori a cui abbiamo assistito durante la conferenza” ha aggiunto Giorgio Broggi, Quantitative Analyst di Moneyfarm.

Il secondo aumento

Il secondo aumento non è stato ancora annunciato per via del peggiorare delle prospettive di inflazione a medio termine. Oltre a ciò, “sulla base della sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo prevede che sarà appropriato un percorso graduale ma sostenuto di ulteriori aumenti dei tassi di interesse”. Se, quindi, al momento Lagarde ha bloccato i falchi sul rialzo di 50 punti base, questo incremento potrebbe avvenire a settembre.

Il Consiglio direttivo ha anche affermato di voler garantire che l’inflazione si stabilizzi verso l’obiettivo del 2% nel medio termine. La flessibilità è stata rimarcata dalle parole di Lagarde, la quale ha anche sottolineato che strumenti appropriati potranno essere messi in campo per evitare rischi di una frammentazione nell’area euro, che vada ad intaccare gli effetti di politica monetaria. Il riferimento è ai diversi impatti che il rialzo dei tassi potrà generare nella stabilità dei conti e del debito.