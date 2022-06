Ritrovato il secondo scarpone di Gunther Messner, il fratello: “mi hanno chiamato fratricida”

Chi abita ai piedi del ghiacciaio del Diamir, in Pakistan, ha trovato il secondo scarpone di Gunther Messner, a 52 anni dalla sua scomparsa. L’alpinista altoatesino è morto nel 1970 a soli 24 anni, investito da una valanga. I suoi resti furono rinvenuti nel 2005, insieme a un solo scarpone. Il fratello Reinhold allora era tornato sul posto, al Nanga Parbat, per recuperare il corpo e procedere alla cremazione. “Mi hanno chiamato fratricida per la volontà di alcuni di fama e soldi. Si tratta di un vero e proprio crimine“, aveva detto all’epoca Reinhold Messner con rammarico al suo ritorno in Italia. “Il ritrovamento dei resti e di uno scarpone dimostrano senza ombra di dubbio che Günther è morto durante la discesa e non è stato abbandonato da me durante la salita“, aveva aggiunto l’alpinista.

C’è stato infatti chi ha accusato Reinhold di aver lasciato indietro il fratello durante la salita, per la smania di raggiungere da solo il traguardo. Si trattò invece di una vera tragedia. I due avevano iniziato la discesa da soli “perché non si poteva aspettare“, ha detto Reinhold a Repubblica. “Ci guardavamo con la speranza di farcela, ma con la consapevolezza che saremmo morti entrambi”. Si trovavano sul versante Damir del Nanga Parbat. “Io andavo avanti ad aprire la strada, lui dietro. Poi non l’ho più visto, l’ho cercato per una notte e un giorno, ma ho trovato solo i segni di una slavina. Ed è proprio lì che 35 anni dopo l’hanno ritrovato. Con un solo scarpone. E ora ecco l’altro”. “È un miracolo se sono rimasto vivo, quando mi hanno trovato a valle non mangiavo da sei giorni e pesavo 56 chili. Io sono uscito dalla morte”.